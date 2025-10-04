Громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко розкритикував ексчемпіона світу Василя Ломаченка. Відомому спортсмену дозволяють вільно виїзджати з України попри його проросійські погляди.

Відомий блогер та волонтер Сергій Стерненко висловив подив діям держави стосовно Василя Ломаченка. На думку активіста, колишньому боксеру варто було б заборонити вільний виїзд за кордон, пише 24 Канал з посиланням на "Бомбардир".

Читайте також "Він – вата": український боксер щиро висловився про Усика та Ломаченка

Чому Стерненко вимагає покарати Ломаченка?

Сергій Стерненко досі не може пробачити Василю Ломаченку публікацію у фейсбуці, де ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях побоявся назвати винуватців обстрілу його школи у Білгород-Дністровському. Крім того, волонтер пригадав зашквари свого земляка з обіймами друзів Кадирова та проросійські дописи у соціальних мережах.

Тому Стерненко закликав керівництво держави обмежити Ломаченку виїзд за кордон через його антиукраїнську позицію.

Василь Ломаченко не повинен виїжджати за кордон, які у нього підстави? Забороніть це. Дивно, що йому досі дозволяють літати в США та з’являтися на відео з людьми Кадирова під час війни. Він досі не прибрав зі сторінки ролик із подякою "вєжлівим людям" під російськими прапорами. Ломаченко зробив свій вибір – і це вибір не на користь України,

– сказав Стерненко.

Громадський діяч зауважив, що під час війни не може бути позиція посередині, коли громадянин України не може сказати, хто завдав удару по рідному місту (Білгород-Дністровському – 24 Канал). Стерненко переконаний, що Ломаченку байдуже на людей, які гинуть від ударів росіян.

Довідка. У 2023 році Василь Ломаченко відвідав турнір UFC у Лас-Вегасі. Там він тепло обіймався з російським бійцем UFC Ісламом Махачевим, який є другом Рамзана Кадирова.

Чим займається зараз Ломаченко?