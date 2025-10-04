Обіймався з кентами Кадирова: Стерненко закликав заборонити Ломаченку виїзд з України
- Сергій Стерненко закликав заборонити Василю Ломаченку виїзд з України через його проросійські погляди та дії.
- Ломаченко завершив кар'єру боксера у червні, маючи 18 перемог у 21 поєдинку, та нещодавно був помічений на боксерському турнірі в Ізмаїлі.
Громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко розкритикував ексчемпіона світу Василя Ломаченка. Відомому спортсмену дозволяють вільно виїзджати з України попри його проросійські погляди.
Відомий блогер та волонтер Сергій Стерненко висловив подив діям держави стосовно Василя Ломаченка. На думку активіста, колишньому боксеру варто було б заборонити вільний виїзд за кордон, пише 24 Канал з посиланням на "Бомбардир".
Чому Стерненко вимагає покарати Ломаченка?
Сергій Стерненко досі не може пробачити Василю Ломаченку публікацію у фейсбуці, де ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях побоявся назвати винуватців обстрілу його школи у Білгород-Дністровському. Крім того, волонтер пригадав зашквари свого земляка з обіймами друзів Кадирова та проросійські дописи у соціальних мережах.
Тому Стерненко закликав керівництво держави обмежити Ломаченку виїзд за кордон через його антиукраїнську позицію.
Василь Ломаченко не повинен виїжджати за кордон, які у нього підстави? Забороніть це. Дивно, що йому досі дозволяють літати в США та з’являтися на відео з людьми Кадирова під час війни. Він досі не прибрав зі сторінки ролик із подякою "вєжлівим людям" під російськими прапорами. Ломаченко зробив свій вибір – і це вибір не на користь України,
– сказав Стерненко.
Громадський діяч зауважив, що під час війни не може бути позиція посередині, коли громадянин України не може сказати, хто завдав удару по рідному місту (Білгород-Дністровському – 24 Канал). Стерненко переконаний, що Ломаченку байдуже на людей, які гинуть від ударів росіян.
Довідка. У 2023 році Василь Ломаченко відвідав турнір UFC у Лас-Вегасі. Там він тепло обіймався з російським бійцем UFC Ісламом Махачевим, який є другом Рамзана Кадирова.
Чим займається зараз Ломаченко?
- Нагадаємо, що на початку червня 2025 року Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єру. Боксер покинув професійний ринг у статусі чемпіона IBF та IBO.
- Свій останній бій Ломаченко провів у травні 2024 року, коли переміг ексабсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа. За даними BoxRec, боксер з України здобув 18 перемог у 21 поєдинку на профі-рингу.
- Нещодавно Ломаченка помітили на боксерському турнірі в Ізмаїлі. Вболівальники побачили зміни у зовнішності колишнього чемпіона, який змінив зачіску та помітно погладшав.