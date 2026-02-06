В Европарламенте призвали депортировать Мудрика из-за скандальных заявлений о Волынской трагедии

Михаил Мудрик уже долгое время остается вне футбола. Украинец сдал положительный допинг-тест в декабре 2024 года, после чего получил бессрочный бан.

Из-за отсутствия игровой практики Мудрик имеет много свободного времени, которое тратит в том числе на киберспорт. В конце концов и там вингер Челси умудрился вляпаться в скандал.

Как хотят наказать Мудрика?

Украинец позволил себе позорные высказывания в адрес польских оппонентов. Михаил вспомнил о Волынской трагедии 30-х годов, когда украинцы и поляки

Такие высказывания Мудрика возмутили спортивное сообщество и представителей Польши. Более того, польский депутат Европарламента Ева Заянчковская-Герник даже призвала у себя в соцсети X депортировать украинца.

В отношении Мудрика и других, кто пропагандирует волынский геноцид или оскорбляет президента Польши, должны применяться все возможные меры – от возбуждения уголовных дел до депортации и пожизненного запрета на въезд в страну,

– написала Ева.

Что известно о скандале с Мудриком?

Михаил же не отрицал факт конфликта с польским игроком. Украинец объяснил, что соперники его провоцировали и писали пророссийские сообщения в чат.

С поляками почти невозможно играть. Как только ты пытаешься нормально общаться и они узнают, что ты из Украины, начинается откровенное неуважение. Я неоднократно сталкивался с тем, как без всякой причины они обзывали моих друзей. Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет. Они никогда не покажут как первыми словами в игре пишут "Слава России", зато очень возмущаются, когда им напоминают историю,

– заявил Мудрик в интервью Tribuna.

К слову, платформа FACEIT заблокировала аккаунт Мудрика на 28 дней из-за "токсичных высказываний". Сам же киберигрок из Польши опроверг слова Михаила о провокации, показав кадры из трансляции игры и чата.

