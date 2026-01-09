"Самолюбивый и колючий": бывший тренер Шахтера сделал громкое заявление о работе с Мудриком

Одним из лучших современных футболистов Украины является Михаил Мудрик. Вингер добился большого прогресса в Шахтере и смог заинтересовать лондонский Челси.

Также Михаил стал одним из лидеров сборной Украины. О развитии Мудрика на юношеском уровне рассказал бывший тренер Шахтера и сборных Украины разных лет Сергей Попов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

По теме Юристы пытаются спасти Мудрика: что может сыграть в пользу игрока Челси

Каким был Мудрик в юности?

Именно с Поповым Мудрик дорос до уровня УПЛ и начал вызываться в юношеские сборные. При этом Сергей вспоминает, что характер у Михаила не был простым.

Мудрик сразу отличался скоростью и техникой. Он буквально спал с мячом, жонглировал, отрабатывал элементы, доводил технику до автоматизма. И это дало результат. Да, у него непростой характер. Он самолюбивый и колючий, но очень целеустремленный. Когда я пригласил его в сборную, там были ребята старше него. Важно было правильно ввести его в коллектив. Были нюансы, но мы их успешно прошли,

– рассказал Попов.

Заиграть на уровне УПЛ Мудрику помогли аренды в Арсенал и Десну. В составе Шахтера украинец стал постоянным игроком основной команды в 2021 году, наиграв за команду 44 матча.

В январе 2023 года вингер перебрался в Челси, который заплатил "горнякам" 70 миллионов евро. Это сделало Михаила самым дорогим украинцем в истории. Правда, его карьера в лондонском клубе складывается неудачно.

Что известно о допинговом скандале с Мудриком?