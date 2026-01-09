"Самолюбний і колючий": колишній тренер Шахтаря зробив гучну заяву про роботу з Мудриком

Одним з найкращих сучасних футболістів України є Михайло Мудрик. Вінгер домігся великого прогресу в Шахтарі та зміг зацікавити лондонський Челсі.

Також Михайло став одним з лідерів збірної України. Про розвиток Мудрика на юнацькому рівні розповів колишній тренер Шахтаря та збірних України різних років Сергій Попов, повідомляє 24 Канал з посиланням на Український футбол.

До теми Юристи намагаються врятувати Мудрика: що може зіграти на користь гравця Челсі

Яким був Мудрик в юності?

Саме із Поповим Мудрик доріс до рівня УПЛ та почав викликатися у юнацькі збірні. При цьому Сергій згадує, що характер у Михайла не був простим.

Мудрик одразу вирізнявся швидкістю та технікою. Він буквально спав з м’ячем, жонглював, відпрацьовував елементи, доводив техніку до автоматизму. І це дало результат. Так, у нього непростий характер. Він самолюбний і колючий, але дуже цілеспрямований. Коли я запросив його до збірної, там були хлопці старші за нього. Важливо було правильно ввести його в колектив. Були нюанси, але ми їх успішно пройшли,

– розповів Попов.

Заграти на рівні УПЛ Мудрику допомогли оренди в Арсенал та Десну. У складі Шахтаря українець став постійним гравцем основної команди у 2021 році, награвши за команду 44 матчі.

У січні 2023 року вінгер перебрався в Челсі, який заплатив "гірникам" 70 мільйонів євро. Це зробило Михайла найдорожчим українцем в історії. Правда, його кар'єра в лондонському клубі складається невдало.

Що відомо про допінговий скандал з Мудриком?