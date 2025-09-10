Представитель Динамо объяснил, почему клуб решил подписать легионера с пророссийскими постами
- Киевское Динамо подписало румынского нападающего Владислава Бленуце.
- Клуб не заметил его пророссийские посты в соцсетях из-за нехватки времени.
- Игрока рассматривали в качестве замены Владиславу Ванату.
- Бленуце извинился за репосты и заверил в своей проукраинской позиции.
Киевское Динамо вынуждено оправдываться за подписание футболиста со скандальной репутацией. В его аккаунте в соцсетях нашли немало репостов российской пропаганды.
Киевское Динамо попало в скандальную ситуацию в начале сентября. "Бело-синие" оформили трансфер румынского нападающего Владислава Бленуце, у которого заметили пророссийские посты в соцсетях, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Почему Динамо подписало Бленуце?
Фанаты заметили, что несколько лет назад Бленуце делился в своем аккаунте в тик-ток пропагандистскими видео. На них был рупор Кремля Владимир Соловьев, а также отрывки из сериала "Бригада" и выступления Валерия Меладзе.
Позже Владислав извинился перед фанатами и объяснил, что не знал, кого репостить. В свою очередь директор департамента медиа Динамо Андрей Шахов рассказал, почему клуб решил подписать Бленуце.
"1 сентября мы продали Владислава Ваната в Жирону и срочно нуждались в новом нападающем. Надо понимать, что во время войны нелегко убедить иностранных игроков приехать в Украину. Многие футболисты отказываются продолжать переговоры, увидев, что наши города бомбят россияне".
Бленуце стал вариантом, потому что он молодой и талантливый нападающий. У нас не было достаточно времени, чтобы проверить всю его биографию. График был очень плотным, конечный срок УЕФА для заявок на участие в Лиге конференций был 3 сентября. Нам удалось отправить необходимые документы за минуту до окончания срока,
– рассказал Шахов.
По словам представителя киевлян, Бленуце не знал, кто такой Соловьев и что он говорил в видео о Молдове. Игрок признал, что делиться этим видео не надо было.
Кроме того, ходили слухи, что Владислав желал переехать в российский клуб "Крылья Советов" вместо Динамо. Впрочем Шахов опроверг эту информацию и заверил, что целью Бленуце был трансфер именно в стан "бело-синих".
Отметим, что румынский форвард обошелся Динамо в 2 миллиона евро. В прошлом сезоне Владислав выступал за Университатю Крайова, где забил 12 голов в 37-ми матчах.
Что известно о Владиславе Бленуце
- Динамо неудачно стартовало в евросезоне, вылетев из Лиги чемпионов и Лиги Европы от Пафоса и Маккаби Тель-Авив соответственно.
- В начале сентября клуб подписал Шолу Огундану, Василия Буртника, Алиу Тиаре и Владислава Бленуце.
- Оказалось, что жена Бленуце также репостила пророссийские видео, в том числе с Владимиром Путиным.
- Сам Владислав объяснил, что он поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию.
- Однако фанаты Динамо не захотели прощать Владислава и опубликовали соответствующее видео.
- СМИ сообщают, что зарплата Бленуце в Динамо составит около 30-40 тысяч евро в месяц.