В начале июля футбольный мир шокировало известие о смерти Диогу Жоты. Португальский нападающий погиб в ДТП вместе с братом во время отпуска в Испании. После этого Ливерпуль принял несколько важных решений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тома Херрингтона.

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Возложили на себя обязанность

Англичане решили выплатить семье Жоты всю зарплату, которая оставалась у него по контракту. Речь об ориентировочно 17 миллионах евро за два года до 2027 года.

Ливерпуль также решил досрочно расторгнуть контракт с Диогу в одностороннем порядке. Дело в том, что после смерти игрока ФИФА автоматически разрывает контракт игрока.

Тогда клуб не должен ему больше платить деньги по соглашению. Но поскольку Ливерпуль в одностороннем порядке разорвал контракт, он теперь вынужден платить зарплату Диогу и его семье до 2027 года.

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Именно это мерсисайдцы и планировали делать. Кроме того, Ливерпуль обязался проспонсировать обучение всех трех детей, которые остались у жены Диогу Жоты.

Напомним, что португалец выступал за "красных" с 2020 года. В 182-х матчах он оформил 65 голов и 26 ассистов, а также выиграл четыре трофея, в том числе и АПЛ.