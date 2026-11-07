Зидан отреагировал на смерть футболиста после ужасающего столкновения

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан выразил соболезнования семье испанского нападающего Хесуса де Мигеля. Спортсмен скончался в результате тяжелой травмы, полученной во время матча второго дивизиона чемпионата Испании.

Слова французского специалиста приводит RMC Sport. Он признался, что известие о трагедии глубоко его потрясло.

Зидан отреагировал на смерть Хесуса де Мигеля

Тренер подчеркнул, что подобные инциденты не должны происходить на футбольном поле, и выразил поддержку близким погибшего.

Мне грустно, я чрезвычайно потрясен, как и все. У меня даже мурашки по коже. Мы не хотим видеть такого на футбольном поле. Больше всего мне жаль семью. Надеюсь, мы больше никогда не увидим подобного на футбольном поле,

– сказал Зидан.

Напомним, трагедия произошла 2 ноября во время матча между Тенерифе и Андоррой. На 97-й минуте встречи нападающий хозяев Хесус де Мигель столкнулся с вратарем гостей Хесусом Овоно. Вратарь, пытаясь сыграть на выходе, ударил коленом в грудь футболиста.

После столкновения де Мигель потерял сознание. Медики оказали ему помощь прямо на поле, впоследствии футболиста реанимировали и доставили в больницу. Матч завершился досрочно при счете 2:2, а Овоно получил прямую красную карточку.

Несмотря на усилия врачей, спасти 30-летнего нападающего не удалось. Утром 3 ноября Хесус де Мигель скончался в больнице, так и не придя в сознание.