Зідан відреагував на смерть футболіста після моторошного зіткнення

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Слова французького фахівця передає RMC Sport. Він зізнався, що звістка про трагедію глибоко його вразила.

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Зідан відреагував на смерть Хесуса де Мігеля

Тренер наголосив, що подібні інциденти не повинні траплятися на футбольному полі, та висловив підтримку близьким загиблого.

Мені сумно, я надзвичайно вражений, як і всі. У мене навіть мурашки по шкірі. Ми не хочемо бачити такого на футбольному полі. Найбільше мені шкода родину. Сподіваюся, ми більше ніколи не побачимо подібного на футбольному полі– сказав Зідан.

Нагадаємо, трагедія сталася 2 листопада під час матчу між Тенеріфе та Андоррою. На 97-й хвилині зустрічі нападник господарів Хесус де Мігель зіткнувся з воротарем гостей Хесусом Овоно. Голкіпер, намагаючись зіграти на виході, влучив коліном у груди футболіста.

Після зіткнення де Мігель знепритомнів. Медики надали йому допомогу безпосередньо на полі, згодом футболіста реанімували та доправили до лікарні. Матч завершився достроково за рахунку 2:2, а Овоно отримав пряму червону картку.

Попри зусилля лікарів, врятувати 30-річного нападника не вдалося. Вранці 3 листопада Хесус де Мігель помер у лікарні, не приходячи до тями.