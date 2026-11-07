Зидан отреагировал на смерть футболиста после ужасающего столкновения

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Слова французского специалиста приводит RMC Sport. Он признался, что известие о трагедии глубоко его потрясло.

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Зидан отреагировал на смерть Хесуса де Мигеля

Тренер подчеркнул, что подобные инциденты не должны происходить на футбольном поле, и выразил поддержку близким погибшего.

Мне грустно, я чрезвычайно потрясен, как и все. У меня даже мурашки по коже. Мы не хотим видеть такого на футбольном поле. Больше всего мне жаль семью. Надеюсь, мы больше никогда не увидим подобного на футбольном поле– сказал Зидан.

Напомним, трагедия произошла 2 ноября во время матча между Тенерифе и Андоррой. На 97-й минуте встречи нападающий хозяев Хесус де Мигель столкнулся с вратарем гостей Хесусом Овоно. Вратарь, пытаясь сыграть на выходе, ударил коленом в грудь футболиста.

После столкновения де Мигель потерял сознание. Медики оказали ему помощь прямо на поле, впоследствии футболиста реанимировали и доставили в больницу. Матч завершился досрочно при счете 2:2, а Овоно получил прямую красную карточку.

Несмотря на усилия врачей, спасти 30-летнего нападающего не удалось. Утром 3 ноября Хесус де Мигель скончался в больнице, так и не придя в сознание.