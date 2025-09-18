Аргентинский форвард Эмилиано Сала не успел сыграть ни матча за Кардифф из-за смерти в авиакатастрофе. Тот инцидент стал поводом для судебных претензий со стороны каждого из клубов.

В январе 2019 года в футболе произошла громкая трагедия. Аргентинский футболист Эмилиано Сала исчез над Ла-Маншем во время перелета в Кардифф, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Почему судятся из-за Салы?

Позже тело Салы нашли в море, признав его мертвым. В конце концов тот инцидент привел к судебным делам между Кардиффом и Нантом. Французы как раз продали тогда форварда.

Валийцы должны были заплатить около 20 миллионов евро, что делало трансфер Салы самым дорогим в истории клуба. Переход уже был оформлен, но Сала так и не долетел до Кардиффа для презентации.

Ранее Нант подал иск на валийцев из-за отказа выплачивать сумму компенсации. Спортивный арбитражный суд в конце концов заставил Кардифф заплатить 15 миллионов евро в 2023-м.

Кардифф требует компенсации

Но теперь уже сами "синие птицы" решили судиться с Нантом. Отмечается, что Кардифф считает французов виновными в смерти игрока, отправив того на неисправном самолете.

Кардифф требует выплатить ему около 100 миллионов в качестве компенсации за недополученную прибыль. Тогда клуб выступал в АПЛ, а Сала должен был стать его лидером атаки.

В итоге же Сала так и не сыграл ни одного матча за команду. Валийцы же тогда не смогли спасти ситуацию в АПЛ и вылетели из элитного дивизиона чемпионата Англии.

Дело должно было быть рассмотрено в апреле этого года. Однако Нант запросил перенос даты слушания, отметив, что не готов к суду. Теперь слушание должно состояться в декабре. Специалисты оценивают недополученную прибыль Кардиффа в около 120 миллионов евро.

Что известно о смерти Эмилиано Салы: