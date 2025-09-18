В январе 2019 года в футболе произошла громкая трагедия. Аргентинский футболист Эмилиано Сала исчез над Ла-Маншем во время перелета в Кардифф, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
По теме Защищал Мариуполь и Херсон: на фронте погиб фанат Динамо Евгений Остапенко
Почему судятся из-за Салы?
Позже тело Салы нашли в море, признав его мертвым. В конце концов тот инцидент привел к судебным делам между Кардиффом и Нантом. Французы как раз продали тогда форварда.
Валийцы должны были заплатить около 20 миллионов евро, что делало трансфер Салы самым дорогим в истории клуба. Переход уже был оформлен, но Сала так и не долетел до Кардиффа для презентации.
Ранее Нант подал иск на валийцев из-за отказа выплачивать сумму компенсации. Спортивный арбитражный суд в конце концов заставил Кардифф заплатить 15 миллионов евро в 2023-м.
Кардифф требует компенсации
Но теперь уже сами "синие птицы" решили судиться с Нантом. Отмечается, что Кардифф считает французов виновными в смерти игрока, отправив того на неисправном самолете.
Кардифф требует выплатить ему около 100 миллионов в качестве компенсации за недополученную прибыль. Тогда клуб выступал в АПЛ, а Сала должен был стать его лидером атаки.
Читайте также Чемпионат Англии 2025-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица АПЛ
В итоге же Сала так и не сыграл ни одного матча за команду. Валийцы же тогда не смогли спасти ситуацию в АПЛ и вылетели из элитного дивизиона чемпионата Англии.
Дело должно было быть рассмотрено в апреле этого года. Однако Нант запросил перенос даты слушания, отметив, что не готов к суду. Теперь слушание должно состояться в декабре. Специалисты оценивают недополученную прибыль Кардиффа в около 120 миллионов евро.
Что известно о смерти Эмилиано Салы:
- Аргентинец львиную долю карьеры выступал во Франции за Бордо, Орлеан, Ньор, Кан и Нант.
- В январе 2019 года Кардифф объявил о подписании Салы за 20 миллионов евро.
- 21 января Эмилиано отправился в Англию на частном двухместном самолете Piper PA-46 Malibu.
- Самолет исчез с радаров над Ла-Маншем, а вместе с Салой пропал еще и пилот Дэвид Иботсон.
- Только 4 февраля удалось найти обломки самолета и тело Эмилиано, тогда как пилот пропал без вести.
- Экспертиза установила, что Иботсон не имел сертификат на полет на таком виде самолета, а также не имел права летать ночью.
- В конце концов организатор авиаперелета Дэвид Гендерсон был приговорен к 18 месяцам.
- Отметим, что недавно сербский футболист Деян Милованович умер во время футбольного матча.