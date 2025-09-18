У січні 2019 року у футболі сталась гучна трагедія. Аргентинський футболіст Еміліано Сала зник над Ла-Маншем під час перельоту в Кардіфф, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Чому судяться через Салу?

Пізніше тіло Сали знайшли у морі, визнавши його мертвим. Зрештою той інцидент призвів до судових справ між Кардіффом та Нантом. Француз як раз продали тоді форварда.

Валійці мали заплатити близько 20 мільйонів євро, що робило трансфер Сали найдорожчим в історії клубу. Перехід вже був оформлений, але Сала так і не долетів до Кардіффу для презентації.

Раніше Нант подав позов на валійців через відмову виплачувати суму компенсації. Спортивний арбітражний суд зрештою змусив Кардіфф заплатити 15 мільйонів євро у 2023-му.

Кардіфф вимагає компенсації

Але тепер вже самі "сині птахи" вирішили судитися із Нантом. Зазначається, що Кардіфф вважає французів винними у смерті гравця, відправивши того на несправному літаку.

Кардіфф вимагає виплатити йому близько 100 мільйонів у якості компенсації за недоотриманий прибуток. Тоді клуб виступав в АПЛ, а Сала мав стати його лідером атаки.

У підсумку ж Сала так і не зіграв жодного матчу за команду. Валійці ж тоді не змогли врятувати ситуацію в АПЛ та вилетіли з елітного дивізіону чемпіонату Англії.

Справа мала бути розглянута у квітні цього року. Проте Нант запросив перенесення дати слухання, зазначивши, що не готовий до суду. Тепер слухання має відбутися у грудні. Спеціалісти оцінюють недоотриманий прибуток Кардіффа у близько 120 мільйонів євро.

Що відомо про смерть Еміліано Сали: