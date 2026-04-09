"Умереть на поле – лучший финал": в сети вспомнили пророческие слова Луческу
- Легендарный тренер Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет.
- В 2010 году румын рассказал о желании работать до смерти.
На этой неделе футбольный мир всколыхнули трагические новости. В Румынии ушел из жизни легендарный тренер Мирча Луческу.
80-летний коуч не смог пережить инфаркт из-за проблем с сердцем. После смерти Луческу сетью разлетелась одна из его пророческих цитат, сообщает Эммануэль Рошу.
По теме Мировой футбол в слезах из-за Луческу: кто и как отреагировал на смерть Мистера
Что говорил Луческу о тренерстве?
Журналист вспомнил чуть ли не пророческие слова Мирчи, которые он сказал в 2010 году. Тогда легендарный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон заявил, чтобы "слишком стар, чтобы уходить из футбола".
Мистер, которому тогда было 64 года, высказался относительно слов шотландца и прокомментировал свой подход к работе тренером. Он признался, что планирует работать до последних минут жизни.
Да, мы с сэром Алексом уже слишком долго на поле. Мы слишком старые, чтобы уходить на пенсию. Видимо, я никогда не завершу карьеру. Футбол держит меня живым. Умереть на поле было бы для меня лучшим финалом,
– заявил Луческу.
Интересно, что сэр Алекс Фергюсон все же решил досрочно уйти на пенсию. В 2013 году шотландец покинул Манчестер Юнайтед и больше не возвращался к тренерской деятельности.
В свою очередь Мирча и вправду работал по сути до смерти. Всего за 13 дней до того, как перестало биться его сердце, Луческу выводил сборную Румынии на матч плей-офф отбора на ЧМ-2026.
Его команда сражалась с Турцией, но проиграла со счетом 0:1. Через несколько дней Мирча пережил инфаркт во время тренировки, после чего его госпитализировали и ввели в искусственную кому. Из нее Мистер так и не вышел.
Какие достижения у Луческу в Украине?
- Румынский специалист возглавил Шахтер в 2004 году и провел во главе "горняков" 12 сезонов. Мирча стал лучший коучем в истории донецкого клуба.
- Луческу выиграл с клубом 8 чемпионств УПЛ, 6 Кубков и 7 Суперкубков страны. Главным же трофеем Луческу во главе Шахтера стал Кубок УЕФА в 2009 году.
- В финале турнира команда одолела немецкий Вердер (2:1). Кроме этого, румын трижды выводил "горняков" в плей-офф Лиги чемпионов. В общем Мирча провел аж 573 матча во главе команды, сообщает Transfermarkt.
- Луческу покинул Шахтер в 2016-м, но уже через четыре года вернулся в Украину. Румын неожиданно возглавил Динамо, которое является принципиальным соперником "горняков".
- В киевском клубе тренер отработал три сезона, выиграв по одному чемпионству, Кубке и Суперкубке Украины. Кроме этого, Луческу дважды вывел "бело-синих" в групповой этап Лиги чемпионов.