"Померти на полі – найкращий фінал": в мережі пригадали пророчі слова Луческу

Цього тижня футбольний світ сколихнули трагічні новини. В Румунії пішов з життя легендарний тренер Мірча Луческу.

80-річний коуч не зміг пережити інфаркт через проблеми із серцем. Після смерті Луческу мережею розлетілась одна з його пророчих цитат, повідомляє Еммануель Рошу.

До теми Світовий футбол в сльозах через Луческу: хто і як відреагував на смерть Містера

Що казав Луческу про тренерство?

Журналіст пригадав мало не пророчі слова Мірчі, які він сказав у 2010 році. Тоді легендарний тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон заявив, щоб "занадто старий, щоб йти з футболу".

Містер, якому тоді було 64 роки, висловився щодо слів шотландця та прокоментував свій підхід до роботи тренером. Він зізнався, що планує працювати до останніх хвилин життя.

Так, ми з сером Алексом вже надто довго на полі. Ми занадто старі, щоб йти на пенсію. Мабуть, я ніколи не завершу кар’єру. Футбол тримає мене живим. Померти на полі було б для мене найкращим фіналом,

– заявив Луческу.

Цікаво, що сер Алекс Фергюсон все ж вирішив достроково піти на пенсію. У 2013 році шотландець залишив Манчестер Юнайтед і більше не повертався до тренерської діяльності.

У свою чергу Мірча і справді працював по суті до смерті. Всього за 13 днів до того, як перестало битися йго серце, Луческу виводив збірну Румунії на матч плей-оф відбору на ЧС-2026.

Його команда билась із Туреччиною, але програла з рахунком 0:1. За кілька днів Мірча пережив інфаркт під час тренування, після чого його госпіталізували та ввели у штучну кому. Із неї Містер так і не вийшов.

Які досягнення у Луческу в Україні?