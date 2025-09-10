Экс-игрок сборной России Федор Смолов попал в неприятную ситуацию. Футболист устроил драку в публичном заведении и теперь предстанет перед судом.

Российский футбол оказался в изоляции после начала полномасштабной войны в Украине. Местные клубы не допускают к еврокубкам, а сборная отстранена от международных соревнований, сообщает 24 Канал.

Что грозит Смолову?

Тем временем, в самой России продолжают случаться дикие истории с местными футболистами. В одной из них оказался известный экс-игрок местной сборной Федор Смолов.

Еще в мае нападающий попал в скандальную ситуацию в одном из кафе Москвы. Федор устроил перепалку с одним из посетителей, после чего полез в драку.

Смолов попал кулаком в голову двум парням, хотя другие присутствующие пытались их остановить. В конце концов одному из них понадобилась медицинская помощь. Среди возможных причин драки называли вымогательство денег у футболиста и угрозы в его адрес.

Теперь же дело дошло до суда. Против 35-летнего футболиста возбудили уголовное дело. Смолов может быть наказан лишением свободы до трех лет, а также обязательными исправительными работами на такой же период.

Отметим, что несмотря на санкции от УЕФА Россия продолжает получать выплаты от организации. Более того, президент союза Александер Чеферин еще и защищает страну-террористку.

Кто такой Федор Смолов?