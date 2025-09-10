Укр Рус
Sport News 24 Футбол Зірковий гравець збірної Росії може сісти до ґрати на 3 роки за бійку в кафе: скандальне відео
10 вересня, 18:06
2

Зірковий гравець збірної Росії може сісти за ґрати на 3 роки за бійку в кафе: скандальне відео

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Федір Смолов причетний до бійки в кафе Москви.
  • Ексгравець збірної Росії вдарив двох людей, одному з них знадобилась медична допомога. 

  • Інцидент може призвести до трирічного ув'язнення Смолова.

     

Ексгравець збірної Росії Федір Смолов потрапив у неприємну ситуацію. Футболіст влаштував бійку в публічному закладі і тепер постане перед судом.

Російський футбол опинився у ізоляції після початку повномасштабної війни в Україні. Місцеві клуби не допускають до єврокубків, а збірна відсторонена від міжнародних змагань, повідомляє 24 Канал.

До теми Гроші на війну: УЄФА виплатив клубам з Росії 11 мільйонів з початку повномасштабного вторгнення

Що загрожує Смолову?

Тим часом, у самій Росії продовжують траплятися дикі історії з місцевими футболістами. В одній із них опинився відомий ексгравець місцевої збірної Федір Смолов.

Ще у травні нападник потрапив у скандальну ситуацію в одному з кафе Москви. Федір влаштував перепалку з одним із відвідувачів, після чого поліз у бійку.

Смолов влучив кулаком в голову двом хлопцям, хоча інші присутні намагались їх зупинити. Зрештою одному з них знадобилась медична допомога. Серед можливих причин бійки називали вимагання грошей у футболіста та погрози на його адресу.

Напад Смолова на відвідувачів кафе: дивитися відео

Тепер же справа дійшла до суду. Проти 35-річного футболіста порушили кримінальну справу. Смолов може бути покараний позбавленням волі до трьох років, а також обов'язковими виправними роботами на такий же період.

Відзначимо, що попри санкції від УЄФА Росія продовжує отримувати виплати від організації. Ба більше, президент союзу Александер Чеферін ще й захищає країну-терористку.

Хто такий Федір Смолов?

  • Смолов є вихованцем московського Динамо, де і починав свою професійну кар'єру
  • Пізніше нападник пограв за Феєнорд, Анжі, Урал, Локомотив, Сельту та Краснодар.
  • Із останнього клубу Федір пішов цього літа та досі залишається вільним агентом.
  • Крім того, на його рахунку 45 матчів та 16 голів за збірну Росії.
  • У 2022 році Смолов відкрито засудив напад на Україну постом "Ні війні" в інстаграмі, але пізніше він його видалив.