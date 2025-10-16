Обратился к Кличко: Усик признался, планирует ли идти в мэры Киева
Александр Усик поделился с прессой планами на будущее. Украинский боксер рассказал, чем занимается и планирует заниматься после окончания спортивной карьеры.
38-летний украинский боксер рассказал, что по состоянию на 2025 год имеет немного вложений в бизнес. Александр Усик рассказал, чем занимается его компания Ready to Fight, которая направлена не только на боксерском векторе, пишет 24 Канал со ссылкой на .
Куда Усик вкладывает деньги и почему обратился к Кличко?
"Профессиональный бокс – это примерно 50 процентов бизнеса и 50 – чисто спорта. Если вы некачественно выполняете свою работу в спорте, вы будете проигрывать, и ваш бизнес будет тоже проигрывать. В этой компании мы можем вести спортсмена, принимать промоутерские, менеджерские, адвокатские решения, найти тренера, врача, то есть мы формируем команду. Кроме этого, занимаемся изготовлением вещей для спорта, экипировкой", – сказал украинский боксер.
В то же время абсолютный чемпион мира рассказал, что вкладывается в строительство там, где тепло. Имеет завод по переработке стекла, а также немного ценных бумаг и эксклюзивных автомобилей. Усик добавил, что деньги, которые он зарабатывает, должны дальше работать, поэтому он не занимается приобретением бриллиантов или золота.
Также Александр обратился к мэру Киева Виталию Кличко. Усик заверил, что не будет претендовать в будущем на кресло главы столицы Украины.
Виталий Владимирович, все хорошо – мэром быть не хочу,
– пошутил Усик.
Обидчик Даниэля Дюбуа рассказывал, что не планирует начинать политическую карьеру.
Напомним, что Виталий Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года.
Усик назвал возраст, до которого будет боксировать в профи-ринге?
- Последний раз Усик выходил в ринг в июле 2025-го, когда победил в реванше Даниэля Дюбуа. Виталий Кличко в своем телеграмм-канале поздравлял земляка с победой и благодарил его за подарок на его день рождения, 19 июля текущего года Кличко-старшему исполнилось 54 года.