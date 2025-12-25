Зеленский лишил стипендии украинскую спортсменку Лискун, которая получила российское гражданство

Многие украинские спортсмены встали на защиту Родины во время войны. Кто-то защищает страну с оружием в руках, другие же помогают на международном уровне своими выступлениями.

Однако есть и позорные примеры предательства Украины в трудные времена. В эпицентре громкого скандала этого года оказалась прыгунья в воду София Лискун, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Президента Украины.

Какое решение по Лыскун?

Уроженка Луганска неожиданно решила сменить гражданство и стать россиянкой. Это решение крайне возмутило украинское спортивное сообщество.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на это событие. На сайте главы государства появился указ о лишении Лискун государственной стипендии.

Так же под санкции попала и тренер прыгуньи в воду Александра Сендзюк. Интересно, что эта стипендия обоим была назначена только в апреле текущего года.

Ранее Федерация Украины по прыжкам в воду лишила Лискун всех званий и наград. Кроме того, без государственных выплат остались легкоатлетки Елена Вязова и Людмила Филатова, а также волейболистка Ольга Шкурнова.

Кого еще Зеленский лишил стипендий?