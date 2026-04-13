Главная соперница Магучих выиграла домашний чемпионат с рекордом сезона
- Никола Олислагерс выиграла чемпионат Австралии с рекордом сезона, покорив высоту 1,99 метра с третьей попытки.
- Олислагерс и Магучих имеют историю соперничества, обмениваясь победами на различных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
На чемпионате Австралии по легкой атлетике в секторе прыжков в высоту победила Никола Олислагерс, которая известна принципиальностью противостояния с украинкой Ярославой Магучих на международных стартах.
Олислагерс взяла седьмое подряд золото на своем домашнем первенстве. Для этого ей пришлось повторить личный рекорд сезона, пишет Суспільне Спорт.
Как выступила Олислагерс на чемпионате Австралии?
Чемпионат Австралии стал четвертым стартом в сезоне, на котором выступила Олислагерс. Лучший ее результат был на мировом первенстве в помещении, где представительница страны-континента разделили серебряную медаль с украинкой Юлией Левченко и сербкой Ангелиной Топич.
Планку на высоте 1,89 Олислагерс покорила легко с первой попытки. 1,93 также удалось взять без ошибок, в то время как другая призер Олимпиады-2024 в Париже Элеанор Паттерсон покорила эту отметку только со второй попытки. На высоте 1,96 соревнования фактически закончились: Паттерсон с ней не справилась, а Олислагерс снова была безошибочной.
Оставшись одной в секторе, Никола заказала 1,99 и взяла ее с третьей попытки – это повторение того результата, который был на чемпионате мира в Торуни.
Как происходила конкуренция между Олислагерс и Магучих?
- По данным из Википедии, на Олимпийских играх Никола дважды была серебряной медалисткой. В Токио она опередила Ярославу Магучих, которая тогда довольствовалась бронзой. А в Париже уже уступила украинке, ставшей тогда олимпийской чемпионкой.
- За последний год спортсменки обменялись победами на чемпионатах мира: Олислагерс была лучшей на стадионе в Токио в 2025 году, а Магучих – в помещении в Торуне в 2026-м.
- Зато в Будапеште в 2023 году на стадионе золото получила именно Магучих, в то время как автралийка была бронзовой. Зато два предыдущих чемпионата мира в помещении, в Нанкине и Глазго, Олислагерс выиграла.