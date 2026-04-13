Главная соперница Магучих выиграла домашний чемпионат с рекордом сезона

На чемпионате Австралии по легкой атлетике в секторе прыжков в высоту победила Никола Олислагерс, которая известна принципиальностью противостояния с украинкой Ярославой Магучих на международных стартах.

Олислагерс взяла седьмое подряд золото на своем домашнем первенстве. Для этого ей пришлось повторить личный рекорд сезона, пишет Суспільне Спорт.

Как выступила Олислагерс на чемпионате Австралии?

Чемпионат Австралии стал четвертым стартом в сезоне, на котором выступила Олислагерс. Лучший ее результат был на мировом первенстве в помещении, где представительница страны-континента разделили серебряную медаль с украинкой Юлией Левченко и сербкой Ангелиной Топич.

Планку на высоте 1,89 Олислагерс покорила легко с первой попытки. 1,93 также удалось взять без ошибок, в то время как другая призер Олимпиады-2024 в Париже Элеанор Паттерсон покорила эту отметку только со второй попытки. На высоте 1,96 соревнования фактически закончились: Паттерсон с ней не справилась, а Олислагерс снова была безошибочной.

Оставшись одной в секторе, Никола заказала 1,99 и взяла ее с третьей попытки – это повторение того результата, который был на чемпионате мира в Торуни.

Как происходила конкуренция между Олислагерс и Магучих?