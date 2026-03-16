Ребров объявил заявку сборной Украины на матч против Швеции в отборе на ЧМ-2026
- Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил заявку на мартовские матчи.
- "Сине-желтые" сыграют в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.
Сборная Украины готовится к решающим матчам в квалификации на чемпионат мира-2026. Наша команда в марте сыграет в раунде плей-офф отбора.
Накануне мартовского сбора главный тренер сборной Сергей Ребров определился с заявкой команды, сообщает УАФ. К сожалению, наша команда потеряла нескольких ключевых игроков.
По теме Календарь матчей сборной Украины по футболу в 2026 году: где и с кем сыграет главная команда
Кого вызвал Ребров?
Уже долгое время залечивают свои травмы Артем Довбик и Александр Зинченко. Игроки не успели восстановиться к матчам сборной. В свою очередь уже в марте стало известно о новых потерях.
Капитан сборной Украины Николай Матвиенко травмировал сухожилие и пропустит мартовские матчи. Также сыграть за "сине-желтых" не смогут Арсений Батагов и Тарас Михавко.
Зато в составе нашей команды есть несколько новичков. Сергей Ребров впервые вызвал в сборную Украины Бориса Крушинского из Полесья и Матвея Пономаренко из Динамо.
Вратари:
- Анатолий Трубин (Бенфика)
- Дмитрий Ризнык (Шахтер)
- Руслан Нещерет (Динамо)
Защитники:
- Ефим Конопля (Шахтер)
- Александр Тымчик (Динамо)
- Илья Забарный (ПСЖ)
- Александр Сваток (Остин)
- Максим Таловеров (Сток Сити)
- Валерий Бондарь (Шахтер)
- Борис Крушинский (Полесье)
- Виталий Миколенко (Эвертон)
- Богдан Михайличенко (Полесье)
Полузащитники:
- Иван Калюжный (Металлист 1925)
- Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- Александр Пихаленок (Динамо)
- Руслан Малиновский (Дженоа)
- Николай Шапаренко (Динамо)
- Георгий Судаков (Бенфика)
- Олег Очеретько (Шахтер)
- Виктор Цыганков (Жирона)
- Алексей Гуцуляк (Полесье)
- Александр Зубков (Трабзонспор)
- Назар Волошин (Динамо)
Нападающие:
- Роман Яремчук (Лион)
- Владислав Ванат (Жирона)
- Матвей Пономаренко (Динамо)
Резервный список:
- Евгений Волынец (Полесье)
- Алексей Сыч (Карпаты)
- Эдуард Сарапий (Полесье)
- Сергей Чоботенко (Полесье)
- Константин Вивчаренко (Динамо)
- Владимир Бражко (Динамо)
- Егор Назарина (Шахтер)
- Александр Назаренко (Полесье)
- Игорь Краснопир (Полесье)
С кем будет играть Украина?
Напомним, что для попадания на чемпионат мира-2026 Украине надо обыграть двух соперников в марте. Первым из них будет сборная Швеции, с которой "сине-желтые" сыграют 26-го числа в Валенсии.
Справка. Отметим, что в игре против Швеции нашей команде не помогут Ефим Конопля и Руслан Малиновский. Оба игрока пропускают матч из-за дисквалификации за перебор желтых карточек.
В случае победы над скандинавами подопечные Реброва выйдут в финал стыковых матчей. Там соперником нашей команды станет победитель пары Польша – Албания. Эта игра запланирована на 31 марта.
Как Украина выступала на чемпионате мира по футболу?
- Выход на Мундиаль-2026 может стать для сборной Украины лишь вторым в истории. Ранее наша команда выходила на мировое первенство лишь однажды.
- В 2006 году "сине-желтые" выиграли отборочную группу с Данией, Турцией, Грецией, Албанией, Грузией и Казахстаном. На самом ЧМ наша команда попала в квартет к Испании, Тунису и Саудовской Аравии.
- Украине удалось набрать шесть очков и выйти в плей-офф со второго места. Там подопечные Блохина достигли исторического результата, квалифицировавшись в четвертьфинал благодаря победе над Швейцарией в серии пенальти.
- Напомним, что чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В случае выхода на Мундиаль Украина попадет в одну группу с Нидерландами, Японией и Тунисом, сообщает сайт ФИФА.