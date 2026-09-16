Андреа Мальдера объявил состав сборной Украины на Лигу наций: в команде есть дебютанты

Сборная Украины по футболу готовится к матчам Лиги наций 2026/2027. Команда Андреа Мальдеры сыграет целых четыре матча в конце сентября и начале октября.

Накануне матчей Андреа Мальдера сформировал расширенный состав для Лиги наций. Итальянец объявил его во время открытой пресс-конференции во Львове, сообщает 24 Канал.

Кого вызвал Мальдера

В заявку вошли целых 30 футболистов основного состава и 10 резервных, поскольку в ближайшее трансферное окно состоятся четыре матча. Впервые вызов в национальную команду получили сразу 5 игроков.

Речь идет о защитнике ЛНЗ Александре Драмбаеве, защитнике Харькова Илье Крупском, а также полузащитнике "Линкольна" Иване Варфоломееве, хавбеке Гурника Максиме Хлане и нападающем "Утрехта" Артеме Степанове. Кроме того, в состав "сине-желтых" вернулся Даниил Сикан.

ВРАТАРИ:

Анатолий Трубин (Бенфика)

Дмитрий Ризник (Шахтер)

Георгий Ермаков (Харьков)

ЗАЩИТНИКИ:

Илья Забарный (ПСЖ)

Николай Матвиенко (Шахтер)

Тарас Михавко (Динамо)

Эдуард Сарапий (Полесье)

Валерий Бондарь (Шахтер)

Александр Драмбаев (ЛНЗ)

Виталий Миколенко (Эвертон)

Илья Крупский (Харьков)

Богдан Михайличенко (Полесье)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

Олег Очеретько (Шахтер)

Владимир Бражко (Динамо)

Егор Назарина (Шахтер)

Александр Андриевский (Полесье)

Николай Шапаренко (Динамо)

Георгий Судаков (Бенфика)

Иван Варфоломеев (Линкольн)

АТАКУЮЩИЕ ИГРОКИ:

Максим Хлань (Гурник)

Виктор Цыганков (Аякс)

Александр Зубков (АЕК)

Андрей Ярмоленко (Динамо)

Александр Назаренко (Полесье)

Матвей Пономаренко (Динамо)

Артем Степанов (Утрехт)

Даниил Сикан (Андерлехт)

Владислав Ванат (Жирона)

Роман Яремчук (Олимпиакос)

Артем Довбик (Болонья)

РЕЗЕРВНЫЙ СПИСОК:

Александр Романчук (Университатя)

Александр Пихаленок (Динамо)

Роман Вантух (Карпаты)

Дмитрий Криськив (Шахтер)

Александр Караваев (Шахтер)

Артем Бондаренко (Аль-Ахли)

Владислав Велетень (Полесье)

Игорь Краснопир (Полесье)

Артем Шабанов (Харьков)

Геннадий Синчук (Монреаль)

Когда будет играть Украина

Напомним, что Украина будет играть в дивизионе В Лиги наций. Соперниками "сине-желтых" по группе станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Расписание матчей на сентябрь и октябрь следующее:

25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина

Венгрия – Украина 28 сентября, 19:00. Грузия – Украина

– Украина 2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия

– Северная Ирландия 5 октября, 21:45. Украина – Венгрия

Ранее сообщалось, что в сборную Украины не вызвали Алексея Гуцуляка, который был лучшим бомбардиром команды в 2025 году. Бывший игрок "Полесья" до сих пор не нашел себе новый клуб.

Также из-за травм не вызваны Михаил Мудрик, Егор Ярмолюк, Ефим Конопля и Александр Зинченко. К слову, Виталий Кварцяный жестко высказался в адрес Андреа Мальдеры перед матчами в Лиге наций.