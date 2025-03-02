Жена Усика остроумно отреагировала на конфликт Зеленского и Трампа

Во время переговоров в Белом доме между президентами США и Украины состоялся напряженный разговор. Дискуссия в Овальном кабинете стала событием номер один в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский привез на встречу с Дональдом Трампом чемпионский пояс Александра Усика. Он собирался подарить его хозяину Белого дома, пишет 24 Канал.

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Совет для дипломатов от Екатерины Усик

После публичного конфликта между Зеленским и Усиком в сети появился мем о поясе Усика. Мол, президенту Украины нужно было включить в делегацию украинского чемпиона.

Эта шутка понравилась Екатерине Усик, жене Александра Усика, которая сделала публикацию в инстаграме.

"Надо было брать с собой не пояс Усика, а Усика", – опубликовала известный мем Екатерина.

Екатерина Усик прокомментировала конфликт в Белом доме / скриншот из инстаграма

Напомним, что украинские спортсмены выразили слова поддержки Владимиру Зеленскому. Соответствующие сообщения в социальных сетях опубликовали Ярослава Магучих, Жан Беленюк, Ольга Харлан, Андрей Шевченко и многие другие.

Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Кравец спрогнозировал скорый импичмент президенту США, который громкими заявлениями и поступками раскалывает мировое демократическое сообщество.