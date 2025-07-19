Уже 19 июля Александр Усик и Даниэль Дюбуа разыграют между собой звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой пройдет в Лондоне на главной арене страны "Уэмбли". 24 Канал рассказывает самые интересные факты о культовом для всего мира спорта стадионе.

Следите с нами Бой Усик – Дюбуа 2: онлайн-трансляция поединка за звание абсолютного чемпиона мира

Что известно об "Уэмбли"?

На этом месте была построена арена еще в 1923 году, но в начале XXI века местные власти решили кардинально его изменить. Старый стадион был полностью демонтирован.

На его месте в Лондоне построили совершенно новую арену аж на 90 тысяч зрителей. Открыли ее в 2007 году, поэтому именно с этой даты следует вести исторический отсчет нового "Уэмбли".

Стадион находится в одноименном фешенебельном районе Лондона, в его северо-западной части. Особенностью стадиона стала огромная арка, которая простирается с востока на запад через все поле.



Как выглядит стадион "Уэмбли" с аркой / фото из инстаграма арены

Ее цель – не декоративная, она является частью конструкции самой арены. Сиденья стадиона выполнены в красном цвете в честь местной сборной Англии. Именно футбольное назначение "Уэмбли" имеет в первую очередь, но довольно быстро арена стала привлекаться и к другим событиям.

Самый престижный футбол

Неудивительно, ведь это второй крупнейший стадион Европы после "Камп Ноу" в Барселоне. Арена стала домом для сборной Англии, которая за очень редким исключением может принимать соперника на других стадионах.

Главные же поединки "трех львов" проходят на "Уэмбли". Так же местная футбольная ассоциация ежегодно проводит на этом стадионе финалы важнейших внутренних соревнований:

Кубок Англии

Кубок лиги

Суперкубок Англии

плей-офф Чемпионшипа

женский Кубок Англии

Читайте также Реванш Усик – Дюбуа: во сколько состоится главный бой вечера бокса

При этом недолгий период "Уэмбли" был домашним стадионом для Тоттенхэма. В 2017 году "шпоры" начали строительство нового стадиона, поэтому клуб арендовал главную арену страны для домашних матчей на сезон 2017 – 2018.

Там же Тоттенхэм играл и свои еврокубковые матчи. К слову, "Уэмбли" является рекордсменом по количеству проведенных финалов Лиги чемпионов. Еще на старой арене прошли пять финалов КЕЧ. А в новейшей истории "Уэмбли" было три решающих матча главного еврокубка:

Барселона – Манчестер Юнайтед 3:1 (2011 год)

(2011 год) Бавария – Боруссия Дортмунд 2:1 (2013 год)

(2013 год) Реал – Боруссия Дортмунд 2:0 (2024 год)



Арена трижды принимала финал Лиги чемпионов / Фото из инстаграма "Уэмбли"

Более того, на уже новом "Уэмбли" прошли восемь матчей Евро-2020, в том числе оба полуфинала и финал. В шести из них играла сборная Англии, но это не помогло ей добыть трофей.

В финале подопечные Гарета Саутгейта проиграли по пенальти итальянцам. Также уже известно, что "Уэмбли" будет принимать матчи Евро-2028, в том числе и финал. Именно в Великобритании и Ирландии пройдет следующий главный турнир континента.

Топовые концерты

Кроме футбола, главный стадион страны активно используют для других видов спорта. На "Уэмбли" неоднократно проводили матчи по американскому футболу, регби, боксу и реслингу.

Для небольших любителей спорта "Уэмбли" интересен многими крутыми концертами. Не раз на стадионе собирали аншлаги легендарные исполнители. Причем речь не только о старой арене, где прошел самый масштабный концерт группы Queen в 1985 году.

Интересно знать Что будет, если Усик проиграет Дюбуа в реванше

Рекорд по посещаемости уже новой арены принадлежит Adele. В 2018 году певице удалось собрать аж 98 тысяч фанатов на стадионе. Другими наиболее посещаемыми исполнителями были:

U2 (2009 год) – 92 тысячи

(2009 год) – 92 тысячи One Direction (2014 год) – 236,5 тысяч за три шоу

(2014 год) – 236,5 тысяч за три шоу Ed Sheeran (2015 год) – 240 тысяч за три шоу

(2015 год) – 240 тысяч за три шоу Coldplay (2022 год) – 450 тысяч за шесть шоу

(2022 год) – 450 тысяч за шесть шоу Harry Styles (2023 год) – 335 тысяч за четыре шоу

(2023 год) – 335 тысяч за четыре шоу The Weeknd (2023 год) – 87 тысяч

(2023 год) – 87 тысяч Taylor Swift (2024 год) – 92 тысячи

Бокс на "Уэмбли"

Конечно же, арена стала культовой и для любителей бокса. Англия известна большим количеством сильных спортсменов в этом виде спорта, от Леннокса Льюиса до того же Тайсона Фьюри. Интересно, что 7 из своих последних 8 боев Усик провел против британцев.

Но именно на главной арене Великобритании украинец еще ни разу не боксировал. Только против Дерека Чисоры (2020 год) Александр дрался в здании SSE Arena Wembley, которое только примыкает к стадиону. Всего же в супертяжелом весе на "Уэмбли" прошли четыре громких поединка.

Владимир Кличко – Энтони Джошуа (2017 год). Это был последний бой в карьере украинца. Владимир пытался вернуть себе пояса WBA Super, IBF и IBO. Но итог был неудачным, AJ выиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. Тот бой посетили около 90 тысяч фанов.

Как Энтони Джошуа завершил карьеру Владимира Кличко: смотреть видео

Энтони Джошуа – Александр Поветкин (2018 год). Возвращение Джошуа на "Уэмбли" также получилось триумфальным. Британец унизил российского любителя Путина, отправив в технический нокаут в седьмом раунде. Посещаемость – 68 тысяч.

Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт (2022 год). Перед боями с Усиком за звание абсолютного чемпиона Фьюри развлекался с боксерами классом ниже себя. Впрочем, поединок против Диллиана Уайта вызвал большой интерес у англичан, что позволило собрать аж 94 тысячи зрителей. Впрочем, с интригой не сложилось – победа "Цыганского короля" техническим нокаутом в 6-м раунде и сохранение пояса WBC.

Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа (2024 год). Это был титульный бой за пояс IBF, от которого Усика заставили отказаться после оформления "абсолюта" в бою против Фьюри.

Награду перед этим получил Дюбуа в бою против Хрговича, но именно Джошуа считали главным претендентом на титул. По крайней мере, большинство верило в успешный камбэк AJ после поражений от Усика.

Мощный нокаут Джошуа от Дюбуа на "Уэмбли": смотреть видео

Но "Динамит" разбил вдребезги своего оппонента на глазах аж 96 тысяч зрителей. Только в начале поединка Дюбуа дважды отправлял соперника в нокдаун, а в пятом раунде эффектным нокаутом завершил страдания Энтони.

Все для того, чтобы выйти на этот самый бой против Усика. Бой за звание абсолютного чемпиона мира, который также пройдет на величественном "Уэмбли"!