Вже 19 липня Олександр Усик та Даніель Дюбуа розіграють між собою звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Бій пройде у Лондоні на головній арені країни "Вемблі". 24 Канал розповідає найцікавіші факти про культовий для всього світу спорту стадіон.

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Що відомо про "Вемблі"?

На цьому місці була побудова арена ще у 1923 році, але на початку XXI сторіччя місцева влада вирішила кардинально його змінити. Старий стадіон був повністю демонтований.

На його місці в Лондоні побудували абсолютно нову арену аж на 90 тисяч глядачів. Відкрили її у 2007 році, тож саме з цієї дати варто вести історичний відлік нового "Вемблі".

Стадіон знаходиться в однойменному фешенебельному районі Лондона, у його північно-західній частині. Особливістю стадіону стала величезна арка, яка простягається зі сходу на захід через все поле.



Як виглядає стадіон "Вемблі" з аркою / фото з інстаграму арени

Її мета – не декоративна, вона є частиною конструкції самої арени. Сидіння стадіону виконані у червоному кольорі на честь місцевої збірної Англії. Саме футбольне призначення "Вемблі" має найперше, але доволі швидко арену стали залучати і до інших подій.

Найпрестижніший футбол

Не дивно, адже це другий найбільший стадіон Європи після "Камп Ноу" в Барселоні. Арена стала домівкою для збірної Англії, яка за дуже рідким виключенням може приймати суперника на інших стадіонах.

Головні ж поєдинки "трьох левів" проходять на "Вемблі". Так само місцева футбольна асоціація щорічно проводить на цьому стадіоні фінали найважливіших внутрішніх змагань:

Кубок Англії

Кубок ліги

Суперкубок Англії

плей-оф Чемпіоншипу

жіночий Кубок Англії

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Водночас недовгий період "Вемблі" був домашнім стадіоном для Тоттенхема. У 2017 році "шпори" розпочали будівництво нового стадіону, тому клуб орендував головну арену країни для домашніх матчів на сезон 2017 – 2018.

Там же Тоттенхем грав і свої єврокубкові матчі. До слова, "Вемблі" є рекордсменом за кількістю проведених фіналів Ліги чемпіонів. Ще на старій арені пройшли п'ять фіналів КЄЧ. А у новітній історії "Вемблі" було три вирішальні матчі головного єврокубка:

Барселона – Манчестер Юнайтед 3:1 (2011 рік)

(2011 рік) Баварія – Боруссія Дортмунд 2:1 (2013 рік)

(2013 рік) Реал – Боруссія Дортмунд 2:0 (2024 рік)



Арена тричі приймала фінал Ліги чемпіонів / Фото з інстаграму "Вемблі"

Щобільше, на вже новому "Вемблі" пройшли вісім матчів Євро-2020, зокрема обидва півфінали та фінал. У шести з них грала збірна Англії, але це не допомогло їй здобути трофей.

У фіналі підопічні Гарета Саутгейта програли по пенальті італійцям. Також вже відомо, що "Вемблі" прийматиме матчі Євро-2028, в тому числі й фінал. Саме у Великій Британії та Ірландії пройде наступний головний турнір континенту.

Топові концерти

Окрім футболу, головний стадіон країни активно використовують для інших видів спорту. На "Вемблі" неодноразово проводили матчі з американського футболу, регбі, боксу та реслінгу.

Для невеликих любителів спорту "Вемблі" цікавий багатьма крутими концертами. Не раз на стадіоні збирали аншлаги легендарні виконавці. Причому мова не тільки про стару арену, де пройшов наймасштабніший концерт гурту Queen у 1985 році.

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Рекорд з відвідуваності вже нової арени належить Adele. У 2018 році співачці вдалось зібрати аж 98 тисяч фанатів на стадіоні. Іншими найбільш відвідуваними виконавцями були:

U2 (2009 рік) – 92 тисячі

(2009 рік) – 92 тисячі One Direction (2014 рік) – 236,5 тисяч за три шоу

(2014 рік) – 236,5 тисяч за три шоу Ed Sheeran (2015 рік) – 240 тисяч за три шоу

(2015 рік) – 240 тисяч за три шоу Coldplay (2022 рік) – 450 тисяч за шість шоу

(2022 рік) – 450 тисяч за шість шоу Harry Styles (2023 рік) – 335 тисяч за чотири шоу

(2023 рік) – 335 тисяч за чотири шоу The Weeknd (2023 рік) – 87 тисяч

(2023 рік) – 87 тисяч Taylor Swift (2024 рік) – 92 тисячі

Бокс на "Вемблі"

Звісно ж, арена стала культовою і для любителів боксу. Англія відома великою кількістю сильних спортсменів у цьому виді спорту, від Леннокса Льюїса до того ж Тайсона Ф'юрі. Цікаво, що 7 зі своїх останніх 8 боїв Усик провів проти британців.

Але саме на головній арені Великої Британії українець ще жодного разу не боксував. Лише проти Дерека Чісори (2020 рік) Олександр бився у будівлі SSE Arena Wembley, яка лише примикає до стадіону. Загалом же у надважкій вазі на "Вемблі" пройшли чотири гучні поєдинки.

Володимир Кличко – Ентоні Джошуа (2017 рік). Це був останній бій в кар'єрі українця. Володимир намагався повернути собі пояси WBA Super, IBF та IBO. Але підсумок був невдалим, AJ виграв технічним нокаутом в 11-му раунді. Той бій відвідали близько 90 тисяч фанів.

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Ентоні Джошуа – Олександр Повєткін (2018 рік). Повернення Джошуа на "Вемблі" також вийшло тріумфальним. Британець принизив російського любителя Путіна, відправивши у технічний нокаут в сьомому раунді. Відвідуваність – 68 тисяч.

Тайсон Ф'юрі – Ділліан Вайт (2022 рік). Перед боями з Усиком за звання абсолютного чемпіона Ф'юрі розважався із боксерами нижче класом за себе. Втім поєдинок проти Ділліана Вайта викликав великий інтерес в англійців, що дозволило зібрати аж 94 тисячі глядачів. Втім з інтригою не склалось – перемога "Циганського короля" технічним нокаутом у 6-му раунді та збереження поясу WBC.

Даніель Дюбуа – Ентоні Джошуа (2024 рік). Це був титульний бій за пояс IBF, від якого Усика змусили відмовитися після оформлення "абсолюту" в бою проти Ф'юрі.

Нагороду перед цим здобув Дюбуа в бою проти Хрговича, але саме Джошуа вважали головним претендентом на титул. Принаймні, більшість вірила в успішний камбек AJ після поразок від Усика.

Потужний нокаут Джошуа від Дюбуа на "Вемблі": дивитися відео

Але "Динаміт" розтрощив вщент свого опонента на очах аж 96 тисяч глядачів. Тільки на початку поєдинку Дюбуа двічі відправляв суперника в нокдаун, а у п'ятому раунді ефектним нокаутом завершив страждання Ентоні.

Все для того, щоб вийти на цей самий бій проти Усика. Бій за звання абсолютного чемпіона світу, який також пройде на величному "Вемблі"!