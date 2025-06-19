Стефан Решко впервые откровенно признался о состоянии своего здоровья. Он не следил за матчем молодежной сборной Украины из-за пережитой болезни, пишет 24 канал со ссылкой на Футбол 24.

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Решко пережил инсульт

Журналисты издания обратились к бывшему футболисту с просьбой прокомментировать матч молодежной сборной Украины против Нидерландов.

Я не могу прокомментировать матч молодежного Евро, Не смотрел. Недавно пережил инсульт, тяжелая болезнь, извините,

– сказал Стефан Решко.

Интересно. После завершения карьеры в большом футболе Стефан Решко получил образование в Высшей школе МВД, сделал успешную карьеру в правоохранительных органах и дослужился до звания полковника. Впоследствии он преподавал в Академии МВД.

Отметим, что Решко был игроком киевского Динамо с 1971 до 1978 года. Вместе с "бело-синими" он завоевывал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА 1975 года, 4 раза становился чемпионом СССР. Также защищал цвета Верховины, винницкого Локомотива и одесского Черноморца.