Стелла Захарова опровергла возможную смену гражданства Михаилом Стельмахом. Олимпийская чемпионка разъяснила все нюансы заявки украинца на новый сезон в Германии, сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Стеллы Захаровой.

Отказался ли Стельмах от украинского гражданства?

Вице-президент Украинской федерации гимнастики опубликовала обращение к представителям СМИ и общественности. В нем она призвала не публиковать непроверенную информацию.

Захарова сообщила, что Стельмах в течение трех лет проживает и тренируется в Германии. По обновленным правилам чемпионата Бундеслиги по спортивной гимнастике украинец имеет право выступать как местный спортсмен, а не легионер.

Речь идет исключительно об участии в соревнованиях Бундеслиги на клубном уровне; это не элитные и не национальные списки. Речь не идет о переходе в сборную Германии или смене спортивного гражданства. Это стандартная европейская практика, которая не нарушает никаких правил и не имеет никакого отношения к политическим или манипулятивным трактовкам,

– говорится в заявлении Захаровой.

Стельмах является перспективным спортсменом и продолжает развитие в европейской системе, а потому в реестре Немецкого гимнастического союза имеет статус "перспективный атлет".

Кто из украинских гимнастов сменил гражданство?

Скандальная ситуация со Стельмахом возникла не на пустом месте. Дело в том, что в 2025 году сразу несколько гимнастов решили сменить гражданство.

В июле 2025 года хорватский паспорт получил Илья Ковтун. Серебряный призер Олимпиады-2024 будет выступать под новым флагом со следующего года.

Экс-гимнаст сборной Украины Пантелей Колодий начиная с мая 2026 года будет выступать за сборную США. О смене украинского гражданства на американское сообщил официальный сайт Международной федерации спортивной гимнастики (FIG).

Что известно о Стельмахе?