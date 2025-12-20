Стелла Захарова опровергла возможную смену гражданства Михаилом Стельмахом. Олимпийская чемпионка разъяснила все нюансы заявки украинца на новый сезон в Германии, сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Стеллы Захаровой.
К теме По тропе Ковтуна: украинский гимнаст будет выступать за европейскую сборную
Отказался ли Стельмах от украинского гражданства?
Вице-президент Украинской федерации гимнастики опубликовала обращение к представителям СМИ и общественности. В нем она призвала не публиковать непроверенную информацию.
Захарова сообщила, что Стельмах в течение трех лет проживает и тренируется в Германии. По обновленным правилам чемпионата Бундеслиги по спортивной гимнастике украинец имеет право выступать как местный спортсмен, а не легионер.
Речь идет исключительно об участии в соревнованиях Бундеслиги на клубном уровне; это не элитные и не национальные списки. Речь не идет о переходе в сборную Германии или смене спортивного гражданства. Это стандартная европейская практика, которая не нарушает никаких правил и не имеет никакого отношения к политическим или манипулятивным трактовкам,
– говорится в заявлении Захаровой.
Стельмах является перспективным спортсменом и продолжает развитие в европейской системе, а потому в реестре Немецкого гимнастического союза имеет статус "перспективный атлет".
Кто из украинских гимнастов сменил гражданство?
Скандальная ситуация со Стельмахом возникла не на пустом месте. Дело в том, что в 2025 году сразу несколько гимнастов решили сменить гражданство.
В июле 2025 года хорватский паспорт получил Илья Ковтун. Серебряный призер Олимпиады-2024 будет выступать под новым флагом со следующего года.
Экс-гимнаст сборной Украины Пантелей Колодий начиная с мая 2026 года будет выступать за сборную США. О смене украинского гражданства на американское сообщил официальный сайт Международной федерации спортивной гимнастики (FIG).
Что известно о Стельмахе?
- Михаил Стельмах родился в Запорожье. С шести лет занимается спортивной гимнастикой.
- На юниорском уровне вместе с Ильей Ковтуном становился чемпионом Европы в командном первенстве. Эта золотая медаль стала первой в истории Украины в этой дисциплине.
- Наибольшим достижением Стельмаха на взрослом уровне стало чемпионство на Евро-2024 в командном многоборье. Вместе с ним золотые медали получили Илья Ковтун, Олег Верняев, Игорь Радивилов и Назар Чепурной.
- В 2024 году принимал участие в Олимпийских играх-2024. По данным сайта Olympics, лучший результат Стельмах показал в командных соревнованиях – 5 место.