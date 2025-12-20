Стелла Захарова заперечила можливу зміну громадянства Михайлом Стельмахом. Олімпійська чемпіонка роз'яснила усі нюанси заявки українця на новий сезон у Німеччині, повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук Стелли Захарової.

До теми Стежкою Ковтуна: український гімнаст виступатиме за європейську збірну

Чи відмовився Стельмах від українського громадянства?

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики опублікувала звернення до представників ЗМІ та громадськості. У ньому вона закликала не публікувати неперевірену інформацію.

Захарова повідомила, що Стельмах упродовж трьох років проживає та тренується у Німеччині. За оновленими правилами чемпіонату Бундесліги зі спортивної гімнастики українець має право виступати як місцевий спортсмен, а не легіонер.

Йдеться виключно про участь у змаганнях Бундесліги на клубному рівні; це не елітні та не національні списки. Мова не йде про перехід до збірної Німеччини або зміну спортивного громадянства. Це стандартна європейська практика, яка не порушує жодних правил і не має жодного стосунку до політичних чи маніпулятивних трактувань,

– йдеться у заяві Захарової.

Стельмах є перспективним спортсменом та продовжує розвиток в європейській системі, а тому у реєстрі Німецького гімнастичного союзу має статус "перспективний атлет".

Хто з українських гімнастів змінив громадянство?

Скандальна ситуація зі Стельмахом виникла не на порожньому місці. Річ у тім, що у 2025 році одразу кілька гімнастів вирішили змінити громадянство.

У липні 2025 року хорватський паспорт отримав Ілля Ковтун. Срібний призер Олімпіади-2024 виступатиме під новим прапором з наступного року.

Ексгімнаст збірної України Пантелей Колодій починаючи з травня 2026 виступатиме за збірну США. Про зміну українського громадянства на американське повідомив офіційний сайт Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG).

Що відомо про Стельмаха?