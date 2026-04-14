Страны Европы готовят масштабный бойкот из-за допуска России
- Страны Северной Европы, в частности Эстония, рассматривают возможность бойкота турниров из-за допуска россиян к соревнованиям под флагом и гимном.
- МОК отметил, что вопрос проведения соревнований решают международные федерации, а World Aquatics подтвердили, что турниры в России пока не планируются.
Страны Северной Европы могут отказаться от проведения турниров по водным видам спорта из-за возвращения россиян. Решение World Aquatics вызвало резкую реакцию.
Одними из первых о возможном бойкоте заговорили в Эстонии. Тамошняя федерация уже вынесла этот вопрос на обсуждение руководства, информирует news.err.ee.
Как отреагировали в Эстонии?
Президент Эстонской федерации плавания Эркки Суси заявил, что страны Северной Европы могут отказаться от организации турниров под эгидой World Aquatics. Причина – решение вернуть российским спортсменам право выступать с флагом и гимном.
По его словам, этот вопрос уже в ближайшее время рассмотрит правление эстонской федерации. В то же время подобные настроения существуют и в других странах, в частности Скандинавии, которые ранее последовательно выступали против допуска россиян к международным стартам.
Фактически речь идет не только о символическом протесте, а о реальном риске срыва проведения соревнований в Европе.
Реакция МОК
В Международном олимпийском комитете дистанцировались от ситуации. Там отметили, что международные федерации самостоятельно принимают решение о проведении турниров вне Олимпийских игр.
Каждая федерация принимает соответствующие решения самостоятельно. Именно они отвечают за организацию международных соревнований,
– заявили в организации.
В World Aquatics в свою очередь добавили, что о проведении турниров на территории России речь пока не идет.
Что известно о возвращении россиян в спорте?
- World Aquatics сняла санкции с российских спортсменов, позволив им выступать под национальными флагами на международных соревнованиях.
- Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный раскритиковал возвращение российской символики в спорт, назвав это тревожным сигналом для международного сообщества.