Країни Європи готують масштабний бойкот через допуск Росії

Країни Північної Європи можуть відмовитися від проведення турнірів із водних видів спорту через повернення росіян. Рішення World Aquatics викликало різку реакцію.

Одними з перших про можливий бойкот заговорили в Естонії. Тамтешня федерація вже винесла це питання на обговорення керівництва, інформує news.err.ee.

Як відреагували в Естонії?

Президент Естонської федерації плавання Ерккі Сусі заявив, що країни Північної Європи можуть відмовитися від організації турнірів під егідою World Aquatics. Причина – рішення повернути російським спортсменам право виступати з прапором і гімном.

За його словами, це питання вже найближчим часом розгляне правління естонської федерації. Водночас подібні настрої існують і в інших країнах, зокрема Скандинавії, які раніше послідовно виступали проти допуску росіян до міжнародних стартів.

Фактично йдеться не лише про символічний протест, а про реальний ризик зриву проведення змагань у Європі.

Реакція МОК

У Міжнародному олімпійському комітеті дистанціювалися від ситуації. Там наголосили, що міжнародні федерації самостійно ухвалюють рішення щодо проведення турнірів поза межами Олімпійських ігор.

Кожна федерація приймає відповідні рішення самостійно. Саме вони відповідають за організацію міжнародних змагань,

– заявили в організації.

У World Aquatics своєю чергою додали, що про проведення турнірів на території Росії наразі не йдеться.

Що відомо про повернення росіян у спорті?