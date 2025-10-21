Не понимает, что происходит в Украине: Судаков рассказал об общении с Моуринью

Подавляющее большинство людей за рубежом не знают, как живут граждане Украины во время войны. Подтверждением этого стало общение полузащитника Бенфики Георгия Судакова со своим тренером Жозе Моуринью.

Георгий Судаков 17 сентября этого года во второй раз стал отцом. Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью собирался отпустить своего игрока на несколько дней к семье в Киев, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал СБОРНАЯ.

Почему Моуринью не понимал Судакова?

Во время разговора с "Особенным" Георгий пытался объяснить, что не успеет прибыть на следующую игру, если поедет в Украину. Португальский тренер не мог понять, что из-за войны у нас запрещены пассажирские авиаперелеты.

"Такая история была. Мы сыграли игру, с Авешем, если не ошибаюсь, когда только пришел Жозе Моуринью. Мы выиграли, и следующая игра у нас была через 2 дня на 3-й, а это перенесенная игра 1-го тура. И, вроде бы, сначала я не должен был бы играть, потому что не был в заявке.

Подходит Жозе после игры, говорит: "Я знаю, что у тебя родился ребенок – можешь ехать в Украину, провести время с ней". Я говорю: "Мне надо только 2 дня только на дорогу".

Он просто не понимает до конца, наверное, что происходит в нашей стране. Он говорит: "Да чего? Езжай". Я говорю: "Это очень долго. Даже, если поеду на 3 дня, условно, то только 2 дня потрачу только на дорогу", – рассказал Судаков.

Напомним, что у Георгия Судакова и его жены Елизаветы родилась дочь, которую назвали Злата. За несколько дней до этого важного события квартира полузащитника Бенфика пострадала от обломков российского беспилотника.

Как Судаков выступает за Бенфику?