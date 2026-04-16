"Пусть сами судят, это маразм": экс-директор Днепра эмоционально высказался о проблемах с арбитражем

Вопрос честного судейства снова обострился в этом году на фоне нескольких скандалов в матчах УПЛ. Особенно громкими были претензии Полесья после матча с Динамо.

На фоне этого звучат требования к Украинской ассоциации футбола по наказанию судей и открытости в этом вопросе. 24 Канал эксклюзивно пообщался с бывшим директором Днепра Андреем Стеценко.

Почему клубы недовольны УАФ?

Среди вопросов к функционеру была и тема открытости в УАФ. Андрей выразил удивление тем, что некоторые клубы недовольны уровнем открытости со стороны ассоциации.

Пусть те, кто претензии предъявляет, сами берут свисток и судят. А потом рассказывают, почему они принимают те или иные решения. Куда уж открытее, если даже внутренние переговоры между арбитрами публикуются? Может тогда после каждого матча принудительно на исповедь отправлять? Это уже может дойти до маразма,

– высказался Стеценко.

Сейчас УАФ публикует объяснения относительно спорных решений судей на матчах УПЛ. После каждого тура известный в прошлом рефери Никола Риццоли дает свою оценку скандальным моментам.

Также судьи имеют помощь в виде VAR, а также при необходимости проходят через детектор лжи. Стеценко считает, что уровень претензий к арбитрам может достичь абсурдного уровня.

Я не отрицаю возможное наличие коррупционной составляющей и сейчас, и в мои времена. Но доводить до маразма... Это все же игра и арбитры – живые люди. Не надо их настолько уничтожать, чтобы они боялись работать. Они тогда перестанут помнить, как их зовут. Зачем доводить до такого?,

– резюмировал экс-директор Днепра.

Также Андрей Стеценко вспомнил о предвзятости со стороны СМИ в адрес Шахтера и Динамо. Ранее некоторые каналы медийно помогали нашим грандам, но экс-директор Днепра называет их роль в успехах клубов минимальной.

