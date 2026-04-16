На фоні цього лунають вимоги до Української асоціації футболу щодо покарання суддів та відкритості у цьому питанні. 24 Канал ексклюзивно поспілкувався із колишнім директором Дніпра Андрієм Стеценком.

Чому клуби незадоволені УАФ?

Серед питань до функціонера була і тема відкритості в УАФ. Андрій висловив здивування тим, що деякі клуби незадоволені рівнем відкритості з боку асоціації.

Нехай ті, хто претензії пред'являє, самі беруть свисток і судять. А потім розповідають, чому вони приймають ті чи інші рішення. Куди вже відкритіше, якщо навіть внутрішні переговори між арбітрами публікуються? Може тоді після кожного матчу примусово на сповідь відправляти? Це вже може дійти до маразму,

– висловився Стеценко.

Наразі УАФ публікує пояснення щодо спірних рішень суддів на матчах УПЛ. Після кожного туру відомий у минулому рефері Нікола Ріццолі дає свою оцінку скандальним моментам.

Також судді мають допомогу у вигляді VAR, а також за необхідності проходять через детектор брехні. Стеценко вважає, що рівень претензій до арбітрів може сягнути абсурдного рівня.

Я не заперечую можливу наявність корупційного складника і зараз, і в мої часи. Але доводити до маразму... Це все ж таки гра й арбітри – живі люди. Не треба їх настільки знищувати, щоб вони боялися працювати. Вони тоді перестануть пам'ятати, як їх звати. Навіщо доводити до такого?,

– резюмував ексдиректор Дніпра.

Також Андрій Стеценко згадав про упередженість з боку ЗМІ на адресу Шахтаря та Динамо. Раніше деякі канали медійно допомагали нашим грандам, але ексдиректор Дніпра називає їх роль в успіхах клубів мінімальною.

