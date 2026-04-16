Правда, золота УПЛ Днепру так и не удалось завоевать. Команда трижды брала "бронзу", а в 2014-м заняла второе место. Отставание от Шахтера было 6 очков.

Прибивали ли судьи Днепр?

Тогда немало ходило слухов в СМИ относительно предвзятого судейства против днепрян. В конце концов эту информацию в эксклюзивном интервью 24 Каналу прокомментировал бывший гендиректор Днепра Андрей Стеценко.

Периодически, когда мы пытались бороться за высокие места, нас немного ставили на место с помощью арбитров. А так у меня никаких обид или скандалов с судьями не было. Со всеми были достаточно ровные отношения. Просто не знаю, какие там подводные течения влияли на их арбитраж, но прецедентов было много. В мое время подобного рода вещей не было: ни VAR, ни полиграфа. Верили на слово,

– рассказал Стеценко.

Ранее экс-директор Днепра оценил судейство в нынешней УПЛ. Он подверг сомнению предвзятость арбитров и высмеял клубы, которые обвиняют УАФ в отсутствии открытости.

Напомним, что Днепр дважды становился чемпионом еще во времена СССР. Команда торжествовала в 1983 и 1988 годах, тогда как еще дважды "бело-голубые" выигрывали серебряные медали.

