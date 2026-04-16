Правда, золота УПЛ Днепру так и не удалось завоевать. Команда трижды брала "бронзу", а в 2014-м заняла второе место. Отставание от Шахтера было 6 очков.
По теме В УЕФА не дураки сидят, – интервью с экс-директором Днепра о судьях в УПЛ и претензиях Полесья
Прибивали ли судьи Днепр?
Тогда немало ходило слухов в СМИ относительно предвзятого судейства против днепрян. В конце концов эту информацию в эксклюзивном интервью 24 Каналу прокомментировал бывший гендиректор Днепра Андрей Стеценко.
Периодически, когда мы пытались бороться за высокие места, нас немного ставили на место с помощью арбитров. А так у меня никаких обид или скандалов с судьями не было. Со всеми были достаточно ровные отношения. Просто не знаю, какие там подводные течения влияли на их арбитраж, но прецедентов было много. В мое время подобного рода вещей не было: ни VAR, ни полиграфа. Верили на слово,
– рассказал Стеценко.
Ранее экс-директор Днепра оценил судейство в нынешней УПЛ. Он подверг сомнению предвзятость арбитров и высмеял клубы, которые обвиняют УАФ в отсутствии открытости.
Напомним, что Днепр дважды становился чемпионом еще во времена СССР. Команда торжествовала в 1983 и 1988 годах, тогда как еще дважды "бело-голубые" выигрывали серебряные медали.
Что происходит с судьями в УПЛ сейчас?
- В 2026 году в чемпионате Украины всколыхнуло несколько судейских скандалов. Самый громкий произошел в начале марта, когда провально отсудила бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.
- Это стало поводом для житомирского клуба требовать пожизненного бана для арбитра VAR Дениса Шурмана. Кроме того, Полесье назначило прешим вице-президентом Александра Усика.
- Также был скандальный эпизод в матче Динамо – Карпаты, где арбитр Дмитрий Панчишин отменил чистый гол Матвея Пономаренко. Из-за этого решения киевляне уступили гостям из Львова (0:1).
- А недавно судьи снова ошиблись в пользу Карпат, не назначив пенальти в ее ворота в матче против Александрии. К слову, в середине апреля представители клубов УПЛ провели встречу с президентом УАФ Андреем Шевченко.