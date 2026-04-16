Правда, золота УПЛ Дніпру так і не вдалось завоювати. Команда тричі брала "бронзу", а у 2014-му посіла другу сходинку. Відставання від Шахтаря було 6 очок.
Чи прибивали судді Дніпро?
Тоді чимало ширилось чуток в ЗМІ щодо упередженого суддівства проти дніпрян. Зрештою цю інформацію в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу прокоментував колишній гендиректор Дніпра Андрій Стеценко.
Періодично, коли ми намагалися боротися за високі місця, нас трішки ставили на місце за допомогою арбітрів. А так у мене ніяких образ чи скандалів із суддями не було. З усіма були досить рівні стосунки. Просто не знаю, які там підводні течії впливали на їхній арбітраж, але прецедентів було багато. В мій час подібного роду речей не було: ні VAR, ні поліграфа. Вірили на слово,
– розповів Стеценко.
Раніше ексдиректор Дніпра оцінив суддівство у нинішній УПЛ. Він піддав сумніву упередженість арбітрів та висміяв клуби, які звинувачують УАФ у відсутності відкритості.
Нагадаємо, що Дніпро двічі ставав чемпіоном ще за часів СРСР. Команда тріумфувала у 1983 та 1988 роках, тоді як ще двічі "біло-блакитні" вигравали срібні медалі.
Що коїться із суддями в УПЛ зараз?
- У 2026 році в чемпіонаті України сколихнуло кілька суддівських скандалів. Найгучніший стався на початку березня, коли провально відсудила бригада арбітрів на чолі із Миколою Балакіним.
- Це стало приводом для житомирського клубу вимагати пожиттєвого бану для арбітра VAR Дениса Шурмана. Крім того, Полісся призначило прешим віцепрезидентом Олександра Усика.
- Також був скандальний епізод у матчі Динамо – Карпати, де арбітр Дмитро Панчишин скасував чистий гол Матвія Пономаренка. Через це рішення кияни поступились гостям зі Львова (0:1).
- А нещодавно судді знову помилились на користь Карпат, не призначивши пенальті у її ворота в матчі проти Олександрії. До слова, в середині квітня представники клубів УПЛ провели зустріч із президентом УАФ Андрієм Шевченком.