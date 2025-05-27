Украинская ассоциация футбола продолжает развивать ампфутбол в Украине. Этот вопрос особенно остро встал после начала полномасштабной войны, когда количество людей с ампутациями резко увеличилось.

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Впервые в Европе

За последний год УАФ провела немало мероприятий в поддержку этого вида футбола. Теперь же наши представители ампфутбола выходят на международный уровень, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Впервые в истории нашего ампфутбола украинские арбитры отработают на матчах Лиги чемпионов. Речь о двух судьях Максиме Чертолясе и Анастасии Резник.

Они прошли международный отбор и получили назначение на финальный этап Лиги чемпионов по ампфутболу. Он пройдет с 30 мая по 1 июня в Турции.



Это историческое достижение не только для наших арбитров, но и для всего украинского ампфутбола. Напомним, что в середине мая в Киеве состоялся второй Всеукраинский турнир по ампфутболу – Весенний кубок "Лиги Дужих".