Українська асоціація футболу продовжує розвивати ампфутбол в Україні. Це питання особливо гостро постало після початку повномасштабної війни, коли кількість людей з ампутаціями різко збільшилась.

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Вперше в Європі

За останній рік УАФ провела чимало заходів на підтримку цього виду футболу. Тепер же наші представники ампфутболу виходять на міжнародний рівень, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.

Вперше в історії нашого ампфутболу українські арбітри відпрацюють на матчах Лігу чемпіонів. Мова про двох суддів Максима Чертоляса та Анастасію Резнік.

Вони пройшли міжнародний відбір та отримали призначення на фінальний етап Ліги чемпіонів з ампфутболу. Він пройде з 30 травня по 1 червня в Туреччині.



Це історичне досягнення не лише для наших арбітрів, а й для всього українського ампфутболу. Нагадаємо, що в середині травня у Києві відбувся другий Всеукраїнський турнір з ампфутболу – Весняний кубок "Ліги Дужих".