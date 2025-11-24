Как украинец победил одного из самых выдающихся сумоистов современности: видео решающей схватки
- Украинец Даниил Явгусишин победил на турнире Kуushu Basho 2025, получив Кубок Императора, победив йокодзуну Хошьорю.
- Явгусишин получил две специальные награды за свои достижения и технику боя, став первым украинцем, который получил этот титул.
Украинец Даниил Явгусишин завоевал Кубок Императора на престижном турнире по сумо в Японии. В финале соревнований уроженец Винницы одолел одного из сильнейших сумоистов мира.
15-дневный турнир Кyushu Basho 2025 в японском городе Фукуока Даниил Явгусишин, выступающий под именем Аонишики Арата, завершил с результатом 12-3. В финале соревнований он победил йокодзуну Хошьорю, получив первое чемпионство в Высшей лиге сумо, сообщает 24 Канал.
Как Явгусишин получил дебютное чемпионство?
Монгольский сумоист Хосьорю Томокац обладает титулом йокодзуна (великого чемпиона – 24 Канал) и считается одним из сильнейших сумоистов современности. Несмотря на такой статус 21-летний украинец в четвертый раз в своей карьере одолел титулованного соперника и выиграл Кубок Императора.
Видео победы Явгусишина над Хосёрю
Пресс-служба посольства Японии в Украине также сообщила, что Даниил Явгусишин был награжден сразу двумя особыми наградами – за выдающиеся достижения и за технику боя.
Что известно о первом украинце, который получил Кубок Императора?
- Даниил Явгусишин родился в Виннице. Начиная с семи лет начал заниматься сумо. В возрасте 17 лет трижды становился чемпионом Украины.
- В начале полномасштабного вторжения России уехал из Украины в Японию. 18-летний юноша быстро получил известность среди поклонников сумо, благодаря своим выступлениям на профессиональном уровне.
- Даниил стал лишь вторым украинцем в Высшей лиге сумо. Эксперты считают, что он вскоре получит высший ранг гранд-чемпиона сумо – йокодзуна.
- Кстати, посольство Украины в Японии поздравило Явгусишина с победой, несмотря на его предыдущие заявления о смене гражданства.