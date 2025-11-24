Укр Рус
Як українець переміг одного з найвизначніших сумоїстів сучасності: відео вирішальної сутички
24 листопада, 16:34
Як українець переміг одного з найвизначніших сумоїстів сучасності: відео вирішальної сутички

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Українець Данило Явгусишин переміг на турнірі Kуushu Basho 2025, здобувши Кубок Імператора, перемігши йокодзуну Хошьорю.
  • Явгусишин отримав дві спеціальні відзнаки за свої досягнення та техніку бою, ставши першим українцем, який здобув цей титул.

Українець Данило Явгусишин здобув Кубок Імператора на престижному турнірі з сумо в Японії. У фіналі змагань уродженець Вінниці здолав одного з найсильніших сумоїстів світу.

15-денний турнір Кyushu Basho 2025 у японському місті Фукуока Данило Явгусишин, що виступає під іменем Аонішікі Арата, завершив з результатом 12-3. У фіналі змагань він переміг йокодзуну Хошьорю, здобувши перше чемпіонство у Вищій лізі сумо, повідомляє 24 Канал.

Як Явгусишин здобув дебютне чемпіонство?

Монгольський сумоїст Хосьорю Томокац володіє титулом йокодзуна (великого чемпіона – 24 Канал) та вважається одним з найсильніших сумоїстів сучасності. Попри такий статус 21-річний українець вчетверте у своїй кар'єрі здолав титулованого суперника та виграв Кубок Імператора.

Відео перемоги Явгусишина над Хосьорю

Пресслужба посольства Японії в Україні також повідомила, що Данило Явгусишин був нагороджений одразу двома особливими відзнаками – за визначні досягнення та за техніку бою.

Що відомо про першого українця, який здобув Кубок Імператора?

  • Данило Явгусишин народився у Вінниці. Починаючи з семи років почав займатися сумо. У віці 17 років тричі ставав чемпіоном України.
  • На початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав з України до Японії. 18-річний юнак швидко здобув популярність серед прихильників сумо, завдяки своїм виступам на професійному рівні.
  • Данило став лише другим українцем у Вищій лізі сумо. Експерти вважають, що він невдовзі отримає найвищий ранг гранд-чемпіона сумо – йокодзуна.
  • До речі, посольство України в Японії привітало Явгусишина з перемогою, попри його попередні заяви про зміну громадянства.