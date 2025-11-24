Як українець переміг одного з найвизначніших сумоїстів сучасності: відео вирішальної сутички

Українець Данило Явгусишин здобув Кубок Імператора на престижному турнірі з сумо в Японії. У фіналі змагань уродженець Вінниці здолав одного з найсильніших сумоїстів світу.

15-денний турнір Кyushu Basho 2025 у японському місті Фукуока Данило Явгусишин, що виступає під іменем Аонішікі Арата, завершив з результатом 12-3. У фіналі змагань він переміг йокодзуну Хошьорю, здобувши перше чемпіонство у Вищій лізі сумо, повідомляє 24 Канал.

Як Явгусишин здобув дебютне чемпіонство?

Монгольський сумоїст Хосьорю Томокац володіє титулом йокодзуна (великого чемпіона – 24 Канал) та вважається одним з найсильніших сумоїстів сучасності. Попри такий статус 21-річний українець вчетверте у своїй кар'єрі здолав титулованого суперника та виграв Кубок Імператора.

Відео перемоги Явгусишина над Хосьорю

Пресслужба посольства Японії в Україні також повідомила, що Данило Явгусишин був нагороджений одразу двома особливими відзнаками – за визначні досягнення та за техніку бою.

Що відомо про першого українця, який здобув Кубок Імператора?