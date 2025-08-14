Капитанский поступок: Маркиньос отдал медаль Забарному после триумфа в Суперкубке УЕФА
- ПСЖ победил Тоттенхэм в серии пенальти в Суперкубке УЕФА-2025, отыграв два мяча после 85-й минуты.
- Капитан ПСЖ Маркиньос отдал свою медаль Илье Забарному после победы, хотя тот не участвовал в матче, но присутствовал на стадионе.
В среду, 13 августа, ПСЖ встречался с Тоттенхэмом. На кону стоял Суперкубок УЕФА-2025.
Парижский клуб одержал победу в серии пенальти, отыграв два мяча после 85-й минуты. В этом матче не участвовал Илья Забарный, который за день до игры подписал контракт с действующими победителями Лиги чемпионов, сообщает 24 Канал.
Читайте также Чтобы у россиян "подгорело": Забарный подписал контракт с ПСЖ в вышиванке
Как Маркиньос вручил медаль Забарному?
Однако он был на стадионе и праздновал победу ПСЖ на поле вместе с новыми одноклубниками. Во время этого счастливого события очень красивым поступком отметился капитан команды Маркиньос.
Бразильский защитник дал почувствовать Илье Забарному также причастность к этому триумфу. Он повесил свою медаль на шею украинца, который делает только первые шаги в новом коллективе.
Маркиньос отдал медаль Забарному: смотрите видео
К слову. Дебют Ильи Забарного в ПСЖ может состояться уже 17 августа в матче против Нанта. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что после этого красивого поступка Маркиньоса было сделано фото дня для украинских болельщиков. На нем Илья Забарный держит трофей на фоне недовольного россиянина Матвея Сафонова.