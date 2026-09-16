Суркис обратился к футболистам Динамо – известно, что президент клуба сказал следующее

Динамо 14 сентября прервало серию неудач в чемпионате Украины, разгромив Эпицентр со счетом 3:0. После самой крупной победы в новом сезоне к футболистам столичной команды обратился президент клуба Игорь Суркис.

Игрок Динамо Владислав Кабаев в комментарии "Украинскому футболу" подтвердил, что Суркис зашел в раздевалку к футболистам, чтобы поздравить их с победой.

Суркис зашел в раздевалку Динамо

Кроме того, президент "бело-синих" поздравил Андрея Ярмоленко с первым голом в новом сезоне.

Конечно, поздравил команду с победой, а также лично Андрея Ярмоленко с забитым голом. Не с повторением рекорда (Шацких, – 24 Канал), а с тем, что сегодня он забил первый, такой важный для команды мяч,

– сказал Кабаев.

Напомним, Ярмоленко забил 124-й гол в чемпионате Украины и сравнялся по этому показателю с Максимом Шацких. Теперь у обоих по 124 гола в УПЛ. Следующий гол позволит Ярмоленко стать лучшим бомбардиром в истории украинской лиги.

Кабаев также добавил, что команда долго ждала такой победы, как в матче против Эпицентра, поэтому рада результату.

Понимали, что болельщики тоже долго ждали, как и президент клуба. Ведь до этого мы потеряли много очков, – рассказал игрок.

Динамо поднялось на 4-е место в УПЛ

Благодаря победе Динамо прервало серию из двух неудачных матчей в УПЛ, когда проиграло Буковине и сыграло вничью с ЛНЗ Черкассы.

Три очка, которые киевляне заработали в игре против Эпицентра, вывели команду на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Киевляне отстают на 5 очков от Полесья и Шахтера и уступают 3 очка Карпатам. Однако подопечные Игоря Косюка имеют игру в запасе против Левого Берега.