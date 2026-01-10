Свитолина и Костюк в шаге от трофеев: когда и где смотреть финальные матчи украинок
- Элина Свитолина сыграет в финале турнира WTA250 в Окленде против Синь Ю Ван.
- В свою очередь Марта Костюк встретится с Ариной Сабаленко в финале турнира WTA500 в Брисбене.
Этот год начался для украинского тенниса с очень крутых результатов. Уже в первых турнирах 2026-го наши теннисистки достигли крутого прогресса.
Элина Свитолина и Марта Костюк дошли до финалов соревнований, которые проходят накануне Australian Open. Уже в воскресенье, 11 января, девушки могут выиграть свои первые трофеи этого года, сообщает 24 Канал.
Когда и где смотреть матч Свитолиной?
Первая ракетка Украины участвует в турнире категории WTA250 в новозеландском Окленде. Элина подошла к соревнованию в статусе одной из фавориток и его она полностью оправдывает. Свитолина прошла уже четырех оппоненток:
- 1/16 финала. Варвара Грачева (Франция) 6:3, 6:1
- 1/8 финала. Кэти Бултер (Великобритания) 7:5, 6:4
- 1/4 финала. Сонай Картал (Великобритания) 6:4, 6:7, 7:6
- 1/2 финала. Ива Йович (США) 7:6, 6:2
Теперь в битве за трофей Свитолина сыграет китаянки Синь Ю Ван, которая занимает 57 место в рейтинге WTA. Финальный поединок в Окленде начнется 11 января ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.
Когда и где смотреть матч Костюк?
В свою очередь вторая ракетка Украины Марта Костюк зажгла еще громче. Девушка смогла сенсационно пробиться в финал турнира WTA500, который проходит в австралийском Брисбене. Более того, украинка одолела аж трех теннисисток из топ-10 рейтинга WTA:
- 1/16 финала. Юлия Путинцева (Казахстан) 6:7, 6:1, 6:0
- 1/8 финала. Аманда Анисимова (США) 6:4, 6:3
- 1/4 финала. Мирра Андреева 7:6, 6:3
- 1/2 финала. Джессика Пегула (США) 6:0, 6:3
В финале Костюк сразится с лучшей теннисисткой мира Ариной Сабаленко. Белоруска, которая играет под нейтральным флагом, является лидером рейтинга WTA аж с октября 2024 года.
Матч Сабаленко – Костюк стартует 11 января ориентировочно в 08:00 по киевскому времени. Оба финала с участием Свитолиной и Костюк будут показаны в прямой трансляции на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Какие последние результаты у Свитолиной и Костюк?
- В рейтинге WTA Свитолина занимает 13 место и гарантированно поднимется на одну позицию после финала в Окленде. Последний раз Элина играла в официальных матчах в сентябре прошлого года на Кубке Билли Джин Кинг.
- После того она сделала паузу в карьере, чтобы залечить травму. В течение 2025 года Свитолина провела 51 матч, выиграв 36 из них. Главным ее достижением было чемпионство на турнире WTA250 во французском Руане.
- В свою очередь Костюк идет 26-й в рейтинге WTA. Финал в Брисбене позволит Марте оказаться как минимум на 20 месте, а победа в нем поднимет ее на 18-ю строчку.
- За прошлый год Марта выиграла 28 из 48-ми матчей. Лучшими ее достижениями были четвертьфиналы в Дохе, Мадриде и Монреале, а также выход в 1/8 финала на US Open. Уже совсем скоро Свитолина и Костюк сыграют на Australian Open 2026.