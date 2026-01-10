Элина Свитолина и Марта Костюк дошли до финалов соревнований, которые проходят накануне Australian Open. Уже в воскресенье, 11 января, девушки могут выиграть свои первые трофеи этого года, сообщает 24 Канал.

Когда и где смотреть матч Свитолиной?

Первая ракетка Украины участвует в турнире категории WTA250 в новозеландском Окленде. Элина подошла к соревнованию в статусе одной из фавориток и его она полностью оправдывает. Свитолина прошла уже четырех оппоненток:

1/16 финала . Варвара Грачева (Франция) 6:3, 6:1

. Варвара Грачева (Франция) 1/8 финала . Кэти Бултер (Великобритания) 7:5, 6:4

. Кэти Бултер (Великобритания) 1/4 финала . Сонай Картал (Великобритания) 6:4, 6:7, 7:6

. Сонай Картал (Великобритания) 1/2 финала. Ива Йович (США) 7:6, 6:2

Теперь в битве за трофей Свитолина сыграет китаянки Синь Ю Ван, которая занимает 57 место в рейтинге WTA. Финальный поединок в Окленде начнется 11 января ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.

Когда и где смотреть матч Костюк?

В свою очередь вторая ракетка Украины Марта Костюк зажгла еще громче. Девушка смогла сенсационно пробиться в финал турнира WTA500, который проходит в австралийском Брисбене. Более того, украинка одолела аж трех теннисисток из топ-10 рейтинга WTA:

1/16 финала . Юлия Путинцева (Казахстан) 6:7, 6:1, 6:0

. Юлия Путинцева (Казахстан) 1/8 финала . Аманда Анисимова (США) 6:4, 6:3

. Аманда Анисимова (США) 1/4 финала . Мирра Андреева 7:6, 6:3

. Мирра Андреева 1/2 финала. Джессика Пегула (США) 6:0, 6:3

В финале Костюк сразится с лучшей теннисисткой мира Ариной Сабаленко. Белоруска, которая играет под нейтральным флагом, является лидером рейтинга WTA аж с октября 2024 года.

Матч Сабаленко – Костюк стартует 11 января ориентировочно в 08:00 по киевскому времени. Оба финала с участием Свитолиной и Костюк будут показаны в прямой трансляции на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Какие последние результаты у Свитолиной и Костюк?