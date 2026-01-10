Еліна Світоліна та Марта Костюк дійшли до фіналів змагань, які проходять напередодні Australian Open. Вже у неділю, 11 січня, дівчата можуть виграти свої перші трофеї цього року, повідомляє 24 Канал.
Коли і де дивитися матч Світоліної?
Перша ракетка України бере участь у турнірі категорії WTA250 у новозеландському Окленді. Еліна підійшла до змагання у статусі однієї з фавориток і його вона повністю виправдовує. Світоліна пройшла вже чотирьох опоненток:
- 1/16 фіналу. Варвара Грачова (Франція) 6:3, 6:1
- 1/8 фіналу. Кеті Бултер (Велика Британія) 7:5, 6:4
- 1/4 фіналу. Сонай Картал (Велика Британія) 6:4, 6:7, 7:6
- 1/2 фіналу. Іва Йович (США) 7:6, 6:2
Тепер у битві за трофей Світоліна зіграє китаянки Сінь Ю Ван, яка посідає 57 місце в рейтингу WTA. Фінальний поєдинок в Окленді розпочнеться 11 січня орієнтовно о 06:00 за київським часом.
Коли і де дивитися матч Костюк?
У свою чергу друга ракетка України Марта Костюк запалила ще гучніше. Дівчина змогла сенсаційно пробитися у фінал турніру WTA500, який проходить у австралійському Брісбені. Ба більше, українка здолала аж трьох тенісисток з топ-10 рейтингу WTA:
- 1/16 фіналу. Юлія Путінцева (Казахстан) 6:7, 6:1, 6:0
- 1/8 фіналу. Аманда Анісімова (США) 6:4, 6:3
- 1/4 фіналу. Мірра Андрєєва 7:6, 6:3
- 1/2 фіналу. Джессіка Пегула (США) 6:0, 6:3
У фіналі Костюк битиметься із найкращою тенісисткою світу Аріною Сабаленка. Білоруска, яка грає під нейтральним прапором, є лідером рейтингу WTA аж з жовтня 2024 року.
Матч Сабаленка – Костюк стартує 11 січня орієнтовно о 08:00 за київським часом. Обидва фінали за участі Світоліної та Костюк будуть показані в прямій трансляції на ОТТ-платформі Setanta Sports.
Які останні результати у Світоліної та Костюк?
- В рейтингу WTA Світоліна посідає 13 місце і гарантовано підніметься на одну позицію після фіналу в Окленді. Востаннє Еліна грала в офіційних матчах у вересні минулого року на Кубку Біллі Джин Кінг.
- Після того вона зробила паузу в кар'єрі, щоб залікувати травму. Протягом 2025 року Світоліна провела 51 матч, вигравши 36 з них. Головним її досягненням було чемпіонство на турнірі WTA250 у французькому Руані.
- У свою чергу Костюк йде 26-ю в рейтингу WTA. Фінал у Брісбені дозволить Марті опинитися як мінімум на 20 місці, а перемога в ньому підніме її на 18-ту сходинку.
- За минулий рік Марта виграла 28 з 48-ми матчів. Найкращими її досягненнями були чвертьфінали у Досі, Мадриді та Монреалі, а також вихід в 1/8 фіналу на US Open. Вже зовсім скоро Світоліна та Костюк зіграють на Australian Open 2026.