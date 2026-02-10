Свитолина продолжает феерить: Элина эффектно обыграла украинку на престижном турнире в Катаре

В катарском городе Доха продолжается престижный теннисный турнир среди женщин. На соревнования категории WTA1000 съехались 56 спортсменок со всего мира.

Среди них были двое украинок – Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Судьба свела двух девушек друг против друга уже во втором круге турнира, сообщает 24 Канал.

Как Свитолина выиграла дерби?

Свитолина напрямую попала в эту стадию, тогда как Ястремская начинала с самого начала. В первом раунде Даяна победила испанку Кристину Буксу.

Для девушек это была вторая очная битва в истории. В 2019 году Свитолина победила соотечественницу на US Open и теперь также подходила к бою в статусе фаворитки.

В итоге Элина подтвердила расклад сил в эти паре. Матч длился чуть больше часа и завершился уверенной победой Свитолиной в двух сетах (6:1, 6:4).

В первом победительница отдала лишь один гейм, тогда как во втором Элине пришлось делать камбэк. В конце концов первая ракетка Украины довела дело до победы и квалифицировалась в 1/8 финала.

Как Свитолина проводит 2026 год?