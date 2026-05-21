Ребенок одного из самых лояльных к российской путинской диктатуре спортсменов Евгения Плющенко оказался совсем не таким "патриотом", как рисовал отец. Плющенко-младший на протяжении 5 лет будет выступать на юношеском уровне за сборную Азербайджана.

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию получил от российских спортивных чиновников официальное открепление, которое позволяет ему продолжать карьеру под другим флагом, сообщили в РИА-Новости.

Что известно о смене сыном Плющенко гражданства?

13-летний Александр Плющенко повторяет путь своего отца – тоже занимается одиночным катанием. Но бороться за места на юношеских чемпионатах решил в составе Азербайджана.

Причина может быть в отсутствии конкуренции. Пробиться через российскую систему молодежного фигурного катания сложно, а в другой стране шансы быстро попасть на крупные международные соревнования существенно выше.

Плющенко уверяет, что сын отбыл спортивный карантин, ведь последний год не выступал на соревнованиях и только тренировался у него по индивидуальной программе.

Почему переход сына Плющенко в другую сборную вызвал бурную реакцию?

Поступок Плющенко-младшего с согласия его родителей сразу заставил пользователей сетей вспомнить, как сторонник Путина и войны в 2022 году критиковал российских спортсменов, которые были готовы ради выступлений на Олимпиаде менять гражданство и выполнять условия "нейтральности".

Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, отказаться от "СВО". Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь,

– цинично говорил Плющенко в интервью Metaratings.

На этом фоне удивительно, что путинист воспитал сына, который нарушает описанные им "скрепы" и хочет строить свое будущее с паспортом другого государства.

Кто такой Евгений Плющенко?

Россиянин считается одним из самых успешных фигуристов-одиночников в истории: по данным Википедии, он четыре раза выступал на Олимпийских играх и имеет в общей сложности четыре медали: два золота и два серебра.

Плющенко выиграл одиночный турнир Турина-2026, дважды был вторым – в Солт-Лейк Сити-2002 и Ванкувере-2010, а также вместе со сборной выиграл командные соревнования в Сочи-2014.

Он также является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы, победителем финала Гран-при и десятикратным чемпионом России.

После завершения спортивной карьеры занимается тренерской деятельностью, а также активно выражает пропутинские и антиукраинские взгляды. Входит в команду доверенных лиц и агитаторов за Путина на российских псевдовыборах, поддерживает нарушение территориальной целостности Украины.