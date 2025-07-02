Сын легенды бокса в первом раунде брутально "размотал" соперника: видео нокаута
- Эван Холифилд победил Латревеона Гранта техническим нокаутом в первом раунде.
- Это была 12-я победа Холифилда на профессиональном уровне, из которых восемь нокаутом.
В ночь с 1 на 2 июля в Нэшвилле состоялся вечер бокса. В одном из боев на арене "Texas Troubadour Theatre" определяли сильнейшего американцы Эван Холифилд и Латревеон Грант.
Поединок первого среднего веса по регламенту должен был длиться шесть раундов. Однако победитель был определен уже в первой 3-минутке, сообщает 24 Канал.
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Холифилд-младший победил стильно
Сын легендарного Эвандера Холифилда со старта продемонстрировал, что имеет высший класс. Это было видно невооруженным глазом по работе рук и футворку.
Холифилд-моладший быстро начал доминировать. Во время одной из атак он попал левым хуком в голову Латревеону Гранту и зажал его в углу.
После этого прошел почти идентичный удав и оппонент Эвана Холифилда пытался закрыться в блоке. Но впоследствии все же пропустил с правой в челюсть и окончательно потерял равновесие.
Рефери открыл счет, но Грант смог подняться. Однако, оценив состояние боксера, судья решил остановить бой, зафиксировав техническую победу сына Холифилда.
Как Холифилд-младший нокаутировал Гранта: смотрите видео
К слову. Для сына Эвандера Холифилда это был 13-й поединок на профессиональном уровне. В них он одержал 12 побед, из которых восемь нокаутом.
Напомним, что главным событием этого вечера бокса был бой Сергея Деревянченка против Джереми Рамоса. Украинский боксер нокаутировал соперника в шестом раунде.