8 августа, 19:00
Таблица коэффициентов УЕФА в сезоне 2025-2026: на каком месте Украина

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Украина занимает 27-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
  • От УПЛ в еврокубках стартовали Динамо, Шахтер, Полесье и Александрия.
  • По итогам сезона 2025-2026 нашей стране надо подняться на 22-ю позицию.

УЕФА продолжает вести рейтинг футбольных ассоциаций европейских стран за последние 5 лет. Именно согласно этой таблице коэффициентов и определяется представительство стран в еврокубках и стадии для старта в турнирах.

Украинские клубы продолжают выступления в еврокубках в сезоне 2025-2026. Наша страна начала его с рекордно низкой 28-й позиции в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает 24 Канал.

Где Украина в таблице коэффициентов УЕФА?

При этом выше нашей ассоциации была даже Россия, чьи клубы отстранены от соревнований из-за войны против Украины. Однако в этом есть вина УЕФА, который дарит стране-оккупантке по 4,333 балла каждый сезон.

В конце концов после нескольких матчей в квалификационных раундах Украине удалось обойти россиян. Сейчас наша ассоциация 27-я. В текущем евросезоне нашу страну на евроарене представляют четыре клуба. Их добытые очки – следующие:

  • Шахтер – 4 очков
  • Динамо – 2 очка
  • Полесье – 2 очка
  • Александрия – 0 очков (вылетела)

Для каждой страны очки от ее представителей суммируются и делятся на количество команд, стартовавших в евросезоне. По состоянию на 8 августа таблица коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:

СТРАНА

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

РАЗОМ

КОМАНДЫ

1

Англия

21.000

23.000

17.375

29.464

4.000

94.839

9 / 9

2

Италия

15.714

22.357

21.000

21.875

3.428

84.374

7 / 7

3

Испания

18.428

16.571

16.062

23.892

3.750

78.703

8 / 8

4

Германия

16.214

17.125

19.357

18.421

3.428

74.545

7 / 7

5

Франция

18.416

12.583

16.250

17.928

2.571

67.748

7 / 7

6

Нидерланды

19.200

13.500

10.000

15.250

3.000

60.950

6 / 6

7

Португалия

12.916

12.500

11.000

16.250

2.300

54.966

5 / 5

8

Бельгия

6.600

14.200

14.400

15.650

1.900

52.750

4 / 5

9

Турция

6.700

11.800

12.000

10.300

2.000

42.800

5 / 5

10

Чехия

6.700

6.750

13.500

10.550

2.100

39.600

5 / 5

11

Греция

8.000

2.125

11.400

12.687

2.000

36.212

4 / 5

12

Норвегия

7.625

5.750

8.000

11.812

1.200

34.387

5 / 5

13

Польша

4.625

7.750

6.875

11.750

2.625

33.625

4 / 4

14

Дания

7.800

5.900

8.500

7.656

2.000

31.856

4 / 4

15

Австрия

10.400

4.900

4.800

9.650

1.300

31.050

5 / 5

16

Швейцария

7.750

8.500

5.200

7.050

0.700

29.200

5 / 5

17

Шотландия

7.900

3.500

6.400

9.250

1.300

28.350

5 / 5

18

Швеция

5.125

6.250

1.875

11.375

3.000

27.625

4 / 4

19

Израиль

6.750

6.250

8.750

2.875

1.875

26.500

3 / 4

20

Кипр

4.125

5.100

3.750

10.562

2.875

26.412

4 / 4

21

Хорватия

6.000

3.375

5.875

5.875

1.000

22.125

3 / 4

22

Сербия

9.500

5.375

1.400

3.725

1.625

21.625

2 / 4

23

Румыния

2.250

6.250

3.250

7.750

1.875

21.375

3 / 4

24

Венгрия

2.750

5.875

4.500

6.625

1.375

21.125

3 / 4

25

Словакия

4.125

6.000

5.000

4.625

1.125

20.875

2 / 4

26

Словения

3.000

2.125

3.875

9.093

1.875

19.968

2 / 4

27

УКРАИНА

4.200

5.700

4.100

3.600

2.000

19.600

3 / 4

28

Азербайджан

4.375

4.000

5.875

2.875

1.875

19.000

3 / 4

29

Россия

5.300

4.333

4.333

4.333

0.000

18.299

0 / 0

30

Болгария

3.375

4.500

4.375

3.625

2.000

17.875

3 / 4

Главная цель для наших клубов – поднять Украину на 22 место по итогам сезона 2025-2026. Это позволит чемпиону и вице-чемпиону УПЛ стартовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы со 2-го, а не 1-го квалификационного раунда.

Чтобы вернуть себе пятый пропуск в еврокубки, Украине надо подняться минимум в топ-15. При этом важно и не упасть ниже 29 места, чтобы наш представитель в Лиге конференций не начинал свой путь на раунд раньше.