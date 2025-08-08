УЕФА продолжает вести рейтинг футбольных ассоциаций европейских стран за последние 5 лет. Именно согласно этой таблице коэффициентов и определяется представительство стран в еврокубках и стадии для старта в турнирах.

Украинские клубы продолжают выступления в еврокубках в сезоне 2025-2026. Наша страна начала его с рекордно низкой 28-й позиции в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает 24 Канал.

Где Украина в таблице коэффициентов УЕФА?

При этом выше нашей ассоциации была даже Россия, чьи клубы отстранены от соревнований из-за войны против Украины. Однако в этом есть вина УЕФА, который дарит стране-оккупантке по 4,333 балла каждый сезон.

В конце концов после нескольких матчей в квалификационных раундах Украине удалось обойти россиян. Сейчас наша ассоциация 27-я. В текущем евросезоне нашу страну на евроарене представляют четыре клуба. Их добытые очки – следующие:

Шахтер – 4 очков

– 4 очков Динамо – 2 очка

– 2 очка Полесье – 2 очка

– 2 очка Александрия – 0 очков (вылетела)

Для каждой страны очки от ее представителей суммируются и делятся на количество команд, стартовавших в евросезоне. По состоянию на 8 августа таблица коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:

№ СТРАНА 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 РАЗОМ КОМАНДЫ 1 Англия 21.000 23.000 17.375 29.464 4.000 94.839 9 / 9 2 Италия 15.714 22.357 21.000 21.875 3.428 84.374 7 / 7 3 Испания 18.428 16.571 16.062 23.892 3.750 78.703 8 / 8 4 Германия 16.214 17.125 19.357 18.421 3.428 74.545 7 / 7 5 Франция 18.416 12.583 16.250 17.928 2.571 67.748 7 / 7 6 Нидерланды 19.200 13.500 10.000 15.250 3.000 60.950 6 / 6 7 Португалия 12.916 12.500 11.000 16.250 2.300 54.966 5 / 5 8 Бельгия 6.600 14.200 14.400 15.650 1.900 52.750 4 / 5 9 Турция 6.700 11.800 12.000 10.300 2.000 42.800 5 / 5 10 Чехия 6.700 6.750 13.500 10.550 2.100 39.600 5 / 5 11 Греция 8.000 2.125 11.400 12.687 2.000 36.212 4 / 5 12 Норвегия 7.625 5.750 8.000 11.812 1.200 34.387 5 / 5 13 Польша 4.625 7.750 6.875 11.750 2.625 33.625 4 / 4 14 Дания 7.800 5.900 8.500 7.656 2.000 31.856 4 / 4 15 Австрия 10.400 4.900 4.800 9.650 1.300 31.050 5 / 5 16 Швейцария 7.750 8.500 5.200 7.050 0.700 29.200 5 / 5 17 Шотландия 7.900 3.500 6.400 9.250 1.300 28.350 5 / 5 18 Швеция 5.125 6.250 1.875 11.375 3.000 27.625 4 / 4 19 Израиль 6.750 6.250 8.750 2.875 1.875 26.500 3 / 4 20 Кипр 4.125 5.100 3.750 10.562 2.875 26.412 4 / 4 21 Хорватия 6.000 3.375 5.875 5.875 1.000 22.125 3 / 4 22 Сербия 9.500 5.375 1.400 3.725 1.625 21.625 2 / 4 23 Румыния 2.250 6.250 3.250 7.750 1.875 21.375 3 / 4 24 Венгрия 2.750 5.875 4.500 6.625 1.375 21.125 3 / 4 25 Словакия 4.125 6.000 5.000 4.625 1.125 20.875 2 / 4 26 Словения 3.000 2.125 3.875 9.093 1.875 19.968 2 / 4 27 УКРАИНА 4.200 5.700 4.100 3.600 2.000 19.600 3 / 4 28 Азербайджан 4.375 4.000 5.875 2.875 1.875 19.000 3 / 4 29 Россия 5.300 4.333 4.333 4.333 0.000 18.299 0 / 0 30 Болгария 3.375 4.500 4.375 3.625 2.000 17.875 3 / 4

Главная цель для наших клубов – поднять Украину на 22 место по итогам сезона 2025-2026. Это позволит чемпиону и вице-чемпиону УПЛ стартовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы со 2-го, а не 1-го квалификационного раунда.

Чтобы вернуть себе пятый пропуск в еврокубки, Украине надо подняться минимум в топ-15. При этом важно и не упасть ниже 29 места, чтобы наш представитель в Лиге конференций не начинал свой путь на раунд раньше.