Таблиця коефіцієнтів УЄФА у сезоні 2025-2026: на якому місці Україна
- Україна посідає 27-е місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
- Від УПЛ в єврокубках стартували Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія.
- За підсумками сезону 2025-2026 нашій країні треба піднятися на 22-гу позицію.
УЄФА продовжує вести рейтинг футбольних асоціацій європейських країн за останні 5 років. Саме згідно з цією таблицею коефіцієнтів і визначається представництво країн у єврокубках та стадії для старту у турнірах.
Українські клуби продовжують виступи у єврокубках в сезоні 2025-2026. Наша країна почала його з рекордно низької 28-ї позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА, повідомляє 24 Канал.
Де Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА?
При цьому вище нашої асоціації була навіть Росія, чиї клуби відсторонені від змагань через війну проти України. Проте в цьому є провина УЄФА, який дарує країні-окупантці по 4,333 бала кожен сезон.
Зрештою після кількох матчів у кваліфікаційних раундах Україні вдалось обійти росіян. Наразі наша асоціація 27-ма. В поточному євросезоні нашу країну на євроарені представляють чотири клуби. Їх здобуті очки – наступні:
- Шахтар – 4 очок
- Динамо – 2 очки
- Полісся – 2 очки
- Олександрія – 0 очок (вилетіла)
Для кожної країни очки від її представників сумуються та діляться на кількість команд, що стартували у євросезоні. Станом на 8 серпня таблиця коефіцієнтів УЄФА виглядає наступним чином:
|
№
|
КРАЇНА
|
2021-2022
|
2022-2023
|
2023-2024
|
2024-2025
|
2025-2026
|
РАЗОМ
|
КОМАНД
|
1
|
Англія
|
21.000
|
23.000
|
17.375
|
29.464
|
4.000
|
94.839
|
9 / 9
|
2
|
Італія
|
15.714
|
22.357
|
21.000
|
21.875
|
3.428
|
84.374
|
7 / 7
|
3
|
Іспанія
|
18.428
|
16.571
|
16.062
|
23.892
|
3.750
|
78.703
|
8 / 8
|
4
|
Німеччина
|
16.214
|
17.125
|
19.357
|
18.421
|
3.428
|
74.545
|
7 / 7
|
5
|
Франція
|
18.416
|
12.583
|
16.250
|
17.928
|
2.571
|
67.748
|
7 / 7
|
6
|
Нідерланди
|
19.200
|
13.500
|
10.000
|
15.250
|
3.000
|
60.950
|
6 / 6
|
7
|
Португалія
|
12.916
|
12.500
|
11.000
|
16.250
|
2.300
|
54.966
|
5 / 5
|
8
|
Бельгія
|
6.600
|
14.200
|
14.400
|
15.650
|
1.900
|
52.750
|
4 / 5
|
9
|
Туреччина
|
6.700
|
11.800
|
12.000
|
10.300
|
2.000
|
42.800
|
5 / 5
|
10
|
Чехія
|
6.700
|
6.750
|
13.500
|
10.550
|
2.100
|
39.600
|
5 / 5
|
11
|
Греція
|
8.000
|
2.125
|
11.400
|
12.687
|
2.000
|
36.212
|
4 / 5
|
12
|
Норвегія
|
7.625
|
5.750
|
8.000
|
11.812
|
1.200
|
34.387
|
5 / 5
|
13
|
Польща
|
4.625
|
7.750
|
6.875
|
11.750
|
2.625
|
33.625
|
4 / 4
|
14
|
Данія
|
7.800
|
5.900
|
8.500
|
7.656
|
2.000
|
31.856
|
4 / 4
|
15
|
Австрія
|
10.400
|
4.900
|
4.800
|
9.650
|
1.300
|
31.050
|
5 / 5
|
16
|
Швейцарія
|
7.750
|
8.500
|
5.200
|
7.050
|
0.700
|
29.200
|
5 / 5
|
17
|
Шотландія
|
7.900
|
3.500
|
6.400
|
9.250
|
1.300
|
28.350
|
5 / 5
|
18
|
Швеція
|
5.125
|
6.250
|
1.875
|
11.375
|
3.000
|
27.625
|
4 / 4
|
19
|
Ізраїль
|
6.750
|
6.250
|
8.750
|
2.875
|
1.875
|
26.500
|
3 / 4
|
20
|
Кіпр
|
4.125
|
5.100
|
3.750
|
10.562
|
2.875
|
26.412
|
4 / 4
|
21
|
Хорватія
|
6.000
|
3.375
|
5.875
|
5.875
|
1.000
|
22.125
|
3 / 4
|
22
|
Сербія
|
9.500
|
5.375
|
1.400
|
3.725
|
1.625
|
21.625
|
2 / 4
|
23
|
Румунія
|
2.250
|
6.250
|
3.250
|
7.750
|
1.875
|
21.375
|
3 / 4
|
24
|
Угорщина
|
2.750
|
5.875
|
4.500
|
6.625
|
1.375
|
21.125
|
3 / 4
|
25
|
Словаччина
|
4.125
|
6.000
|
5.000
|
4.625
|
1.125
|
20.875
|
2 / 4
|
26
|
Словенія
|
3.000
|
2.125
|
3.875
|
9.093
|
1.875
|
19.968
|
2 / 4
|
27
|
УКРАЇНА
|
4.200
|
5.700
|
4.100
|
3.600
|
2.000
|
19.600
|
3 / 4
|
28
|
Азербайджан
|
4.375
|
4.000
|
5.875
|
2.875
|
1.875
|
19.000
|
3 / 4
|
29
|
Росія
|
5.300
|
4.333
|
4.333
|
4.333
|
0.000
|
18.299
|
0 / 0
|
30
|
Болгарія
|
3.375
|
4.500
|
4.375
|
3.625
|
2.000
|
17.875
|
3 / 4
Читайте також Президент УЄФА висловив співчуття російським дітям через недопуск місцевих збірних до змагань
Головна мета для наших клубів – підняти Україну на 22 місце за підсумком сезону 2025-2026. Це дозволить чемпіону та віцечемпіону УПЛ стартувати в Лізі чемпіонів та Лізі Європи з 2-го, а не 1-го кваліфікаційного раунду.
Щоб повернути собі п'яту перепустку в єврокубки, Україні треба піднятися мінімум у топ-15. При цьому важливо і не впасти нижче 29 місця, аби наш представник у Лізі конференцій не починав свій шлях на раунд раніше.