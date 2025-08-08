УЄФА продовжує вести рейтинг футбольних асоціацій європейських країн за останні 5 років. Саме згідно з цією таблицею коефіцієнтів і визначається представництво країн у єврокубках та стадії для старту у турнірах.

Українські клуби продовжують виступи у єврокубках в сезоні 2025-2026. Наша країна почала його з рекордно низької 28-ї позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА, повідомляє 24 Канал.

Де Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА?

При цьому вище нашої асоціації була навіть Росія, чиї клуби відсторонені від змагань через війну проти України. Проте в цьому є провина УЄФА, який дарує країні-окупантці по 4,333 бала кожен сезон.

Зрештою після кількох матчів у кваліфікаційних раундах Україні вдалось обійти росіян. Наразі наша асоціація 27-ма. В поточному євросезоні нашу країну на євроарені представляють чотири клуби. Їх здобуті очки – наступні:

Шахтар – 4 очок

– 4 очок Динамо – 2 очки

– 2 очки Полісся – 2 очки

– 2 очки Олександрія – 0 очок (вилетіла)

Для кожної країни очки від її представників сумуються та діляться на кількість команд, що стартували у євросезоні. Станом на 8 серпня таблиця коефіцієнтів УЄФА виглядає наступним чином:

№ КРАЇНА 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 РАЗОМ КОМАНД 1 Англія 21.000 23.000 17.375 29.464 4.000 94.839 9 / 9 2 Італія 15.714 22.357 21.000 21.875 3.428 84.374 7 / 7 3 Іспанія 18.428 16.571 16.062 23.892 3.750 78.703 8 / 8 4 Німеччина 16.214 17.125 19.357 18.421 3.428 74.545 7 / 7 5 Франція 18.416 12.583 16.250 17.928 2.571 67.748 7 / 7 6 Нідерланди 19.200 13.500 10.000 15.250 3.000 60.950 6 / 6 7 Португалія 12.916 12.500 11.000 16.250 2.300 54.966 5 / 5 8 Бельгія 6.600 14.200 14.400 15.650 1.900 52.750 4 / 5 9 Туреччина 6.700 11.800 12.000 10.300 2.000 42.800 5 / 5 10 Чехія 6.700 6.750 13.500 10.550 2.100 39.600 5 / 5 11 Греція 8.000 2.125 11.400 12.687 2.000 36.212 4 / 5 12 Норвегія 7.625 5.750 8.000 11.812 1.200 34.387 5 / 5 13 Польща 4.625 7.750 6.875 11.750 2.625 33.625 4 / 4 14 Данія 7.800 5.900 8.500 7.656 2.000 31.856 4 / 4 15 Австрія 10.400 4.900 4.800 9.650 1.300 31.050 5 / 5 16 Швейцарія 7.750 8.500 5.200 7.050 0.700 29.200 5 / 5 17 Шотландія 7.900 3.500 6.400 9.250 1.300 28.350 5 / 5 18 Швеція 5.125 6.250 1.875 11.375 3.000 27.625 4 / 4 19 Ізраїль 6.750 6.250 8.750 2.875 1.875 26.500 3 / 4 20 Кіпр 4.125 5.100 3.750 10.562 2.875 26.412 4 / 4 21 Хорватія 6.000 3.375 5.875 5.875 1.000 22.125 3 / 4 22 Сербія 9.500 5.375 1.400 3.725 1.625 21.625 2 / 4 23 Румунія 2.250 6.250 3.250 7.750 1.875 21.375 3 / 4 24 Угорщина 2.750 5.875 4.500 6.625 1.375 21.125 3 / 4 25 Словаччина 4.125 6.000 5.000 4.625 1.125 20.875 2 / 4 26 Словенія 3.000 2.125 3.875 9.093 1.875 19.968 2 / 4 27 УКРАЇНА 4.200 5.700 4.100 3.600 2.000 19.600 3 / 4 28 Азербайджан 4.375 4.000 5.875 2.875 1.875 19.000 3 / 4 29 Росія 5.300 4.333 4.333 4.333 0.000 18.299 0 / 0 30 Болгарія 3.375 4.500 4.375 3.625 2.000 17.875 3 / 4

Головна мета для наших клубів – підняти Україну на 22 місце за підсумком сезону 2025-2026. Це дозволить чемпіону та віцечемпіону УПЛ стартувати в Лізі чемпіонів та Лізі Європи з 2-го, а не 1-го кваліфікаційного раунду.

Щоб повернути собі п'яту перепустку в єврокубки, Україні треба піднятися мінімум у топ-15. При цьому важливо і не впасти нижче 29 місця, аби наш представник у Лізі конференцій не починав свій шлях на раунд раніше.