Обошла "нейтральных" и взяла еще два золота: Онофрийчук разрывает этап Кубка мира в Софии
- Таисия Онофрийчук завоевала три золотые медали на этапе Кубка мира в Софии, включая победы в многоборье, упражнениях с обручем и мячом.
- Онофрийчук опередила конкуренток из России и Болгарии, а также является двукратным бронзовым призером чемпионата мира и чемпионкой Европы.
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук после золота, добытого в многоборье на первом этапе Кубка мира в столице Болгарии, добавила в свой багаж еще две награды высшей пробы в индивидуальных упражнениях.
Онофрийчук в обеих дисциплинах опередила "нейтральных" представительниц страны-агрессора. Также, как пишет "Трибуна", не составила конкуренции украинке и любимица местной публики.
Как выступила Онофрийчук на этапе Кубка мира в Софии?
В упражнениях с обручем украинская звезда художественной гимнастики набрала 30,400 баллов и была единственной, кто получил от судей оценку выше тридцатки.
Таким образом Таисия обошла "нейтральную" россиянку Софию Ильтерякову, которая стала второй. Лидирующую тройку замкнула София Раффаэли из Италии.
Результаты в упражнениях с обручем / графика World Gymnastics
Впоследствии уже в финале с мячом Онофрийчук тоже поразила рефери больше всего. Ей поставили 29 баллов ровно, в то время как фаворитка трибун, болгарская гимнастка Стиляна Николова получила на одну десятую меньше. Бронза снова досталась итальянке Раффаэле.
Накануне Онофрийчук торжествовала в многоборье, получив свою третью золотую награду этапов Кубка мира именно в этой наиболее престижной дисциплине художественной гимнастики.
Какие достижения имеет Таисия Онофрийчук?
- По данным из Википедии, в свои 17 лет Таисия Онофрийчук уже является двукратным бронзовым призером чемпионата мира, чемпионкой Европы в многоборье и дважды серебряным призером европейских первенств, а также имеет три золотые медали Кубка Европы.
- Онофрийчук занимается под руководством выдающегося украинского тренера Ирины Дерюгиной.