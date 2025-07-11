Украинская гимнастка зажгла на тренировке: видео быстро разлетелось по сети
- Видео с тренировки 17-летней гимнастки Таисии Онофрийчук собрало около 100 тысяч просмотров, демонстрируя ее акробатические навыки под хитовую песню.
- Таисия Онофрийчук ранее одержала победу в многоборье на Кубке Украины по художественной гимнастике, который состоялся 5 – 7 июля 2025 года в Киеве.
Таисия Онофрийчук является одной из самых талантливых украинских гимнасток. Спортсменка старательно тренируется, чтобы демонстрировать высокий уровень и получать награды.
В сети появилось видео с одной из тренировок Таисии Онофрийчук. 17-летняя художественная гимнастка покорила публику своими умениями, сообщает 24 канал.
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Онофрийчук на тренировке
В сети распространилось видео с тренировки Таисии Онофрийчук, которое собрало около 100 тысяч просмотров. Гимнастка показала свои акробатические навыки, зажигая под хитовую песню.
Таисия Онофрийчук выполнила несколько раз колесо и другие приемы по художественной гимнастике, а в конце эффектно завершила, став на мостик. При этом спортсменка задействовала также обруч.
Видео с тренировки Онофрийчук:
Напомним, что 5 – 7 июля 2025 года в Киеве состоялся Кубок Украины по художественной гимнастике. 17-летняя Таисия Онофрийчук праздновала победу в многоборье.
Ранее сообщали о том, что Таисия Онофрийчук рассказала о начале занятия художественной гимнастикой. Спортсменка призналась, с какими проблемами ей пришлось столкнуться